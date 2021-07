Para nutrir o futuro agindo de forma responsável, a S.Pellegrino concentra os seus esforços e recursos em atividades educacionais para a promoção de uma cultura alimentar responsável que preste atenção ao desperdício de alimentos.

Alinhada com esta filosofia, a S.Pellegrino anuncia a sua colaboração com a Food for Soul para apoiar a sua missão e nos projetos Refettorio em todo o mundo, promovendo ações de responsabilidade social que melhoram a saúde do nosso sistema alimentar e reduzem a perda e o desperdício de alimentos, além de possibilitarem a inclusão e a resiliência.

No centro da nova parceria está a crença comum no valor da hospitalidade e no potencial dos alimentos de transformar as vidas das pessoas para melhor, gerando equidade de valor e mudanças culturais partilhadas.

Cooperação, criatividade, inovação, poder da beleza e estímulo a talentos. Estes são os valores que regerão a S.Pellegrino e a Food for Soul enquanto trabalharem juntas no mundo todo. Cada uma delas contribui com as suas próprias habilidades e experiência para a colaboração a fim de educar e incentivar as comunidades a reduzir o desperdício de alimentos, adotando comportamentos de consumo saudáveis que também promovam a inclusão social e o bem-estar individual, mostrando como todos podem desempenhar o seu papel na criação de um futuro mais sustentável juntos.

S.Pellegrino x Food for Soul

O anúncio representa o início de um projeto internacional com o qual a S.Pellegrino está comprometida em desenvolver, lado a lado com a Food for Soul, e que envolverá diferentes áreas de acordo com iniciativas que enriquecerão a vida das comunidades com as quais a marca trabalha.

O ecossistema digital da S.Pellegrino, incluindo a revista eletrónica Fine Dining Lovers e a S.Pellegrino Young Chef Academy , envolverá o Chef Massimo Bottura na produção e amplificação de conteúdos voltados a inspirar cozinheiros domésticos, apreciadores da culinária e jovens chefs com ideias, discussões e técnicas que incentivarão a comunidade gastronómica global a reduzir os seus resíduos.

S.Pellegrino Young Chef Academy

Massimo Bottura também abrirá a área de educação sobre sustentabilidade da S.Pellegrino Young Chef Academy com um discurso ao vivo sobre o seu projeto zero resíduos, um webinar aberto aos jovens chefs da Academy. Um novo encontro contará novamente com Bottura e sua equipa dando recomendações operacionais preciosas aos jovens profissionais, a fim de contribuir para a redução de resíduos nos seus próprios restaurantes e empreendimentos de hospitalidade.

Os jovens talentos da Academy passarão a fazer parte da rede de chefs da Food for Soul, aprendendo sobre segurança alimentar e serviços alimentícios sustentáveis no setor social, através de programas de formação, estágios e oportunidades de voluntariado dentro dos projetos Refettorio e oportunidades de orientar novos embaixadores.

"Abraçamos oportunidades que unem pessoas para partilhar e aprender", declarou a Food for Soul, "e esforçamo-nos para ampliar aqueles que têm um impacto positivo imediato sobre a saúde planetária e humana, ao mesmo tempo que estabelecemos as bases para as gerações futuras viverem bem. Esse desenvolvimento empolgante com a S.Pellegrino ajudará a ampliar o impacto social e ambiental da Food for Soul, educando jovens profissionais da gastronomia sobre culinária sustentável através da cultura e da comunidade."

"Um futuro mais sustentável não é construído por uma única pessoa, mas através da ação coletiva de muitos", disse o fundador Massimo Bottura. "Com a S.Pellegrino e chefs do mundo todo, podemos inspirar a Academy of Young Chefs a agir e nos guiar a um futuro melhor com desperdício zero."

Mais detalhes sobre a parceria estarão disponíveis nas próximas semanas nos canais digitais e sociais da S.Pellegrino, e também na Fine Dining Lovers e na S.Pellegrino Young Chef Academy.