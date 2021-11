«Procura-se pescada do cabo», «Salmão fugiu do mar» e «Perdeu-se dourada» são alguns dos cartazes colados nas árvores da vila A-Ver-O-Mar porque parece que vários peixes deixaram de ser avistados no mar há demasiado tempo.

O João, a Rita e o André querem saber porquê. Este é o ponto de partida para a mais recente obra infantil escrita por Maria João Freitas e com ilustrações de Mariana Rio.

“Os Peixes que Fugiram da História” é o nome do livro que conta a história destas três crianças que vão tentar descobrir, juntamente com familiares que dependem do mar para viver, a razão pela qual alguns dos peixes do mar da sua vila, A-Ver-O-Mar, deixaram de ser avistados.

Para os ajudar a compreender este mistério vão contar com o Capitão, avô paterno de João e verdadeiro lobo do mar, o tio da Rita, que é pescador ou o pai do André, chefe de cozinha do restaurante Neptuno... Todos sofrem as consequências da falta de peixe no mar. Mas quem serão os culpados?

A trama vai avançando e João, Rita e André começam a perceber os motivos por trás deste desaparecimento, ao mesmo tempo que começam a descobrir o que podem fazer para evitar a extinção dos peixes, contribuindo para a sua preservação e para a recuperação dos setores afetados pela pesca excessiva.

“Escrever é sempre mergulhar dentro de nós próprios e se o narrador (o João) pediu o nome emprestado ao meu pai, o Capitão inspirou-se num tio dele que pertencia à marinha. Enquanto escrevia o livro, sonhei mesmo que o quilo da sardinha estava a 170€ e resolvi usar isso como material na escrita. As trocas de ideias com o André Letria (editor) e o curso intensivo sobre o mar, os peixes e a pesca sustentável disfarçado de conversas com a Rita Sá, da ANP|WWF, foram decisivos para o rumo do livro. Talvez por isso, tenha dado os seus nomes aos dois amigos do João”, afirma a escritora Maria João Freitas.

Por seu turno, a ilustradora Mariana Rio, lembra: “No início de qualquer projeto, gosto de pesquisar e encontrar mais informação sobre o tema abordado. Este não foi uma exceção. A dado momento, tive necessidade de sair em trabalho de campo para ir ver a praia e o mar, mas entramos em Estado de Emergência, pelo que tive de evocar o melhor que podia todas as memórias, umas mais recentes e outras de infância, de verões passados junto do mar, ora com família ora com amigos. Percebi que tenho uma mala bem cheia dessas memórias”.

Desenvolvido pela editora Pato Lógico, o projeto “Os Peixes que Fugiram da História” resulta de uma parceria com a Iglo e MSC, que se juntam com o objetivo de alertar para o impacto negativo da sobrepesca e para a importância de um consumo de peixe mais responsável. É um livro dedicado aos mais novos que devia ser de leitura obrigatória também para os mais velhos.

Neste livro, que tem tanto de criativo como de didático, tanto crianças como adultos podem navegar por diversos ensinamentos sobre os recursos do oceano e sobre que medidas podemos tomar para preservar os diversos ecossistemas, que podem passar por gestos simples tão simples como variar de peixe na nossa alimentação.

É, por isso, sem dúvida, uma leitura obrigatória para sensibilizar todos para o objetivo comum: devolver os peixes a esta e a todas as histórias.

Na compra do livro, 1€ reverte para apoiar o Programa de Oceanos e Pescas da ANP|WWF, a maior organização global independente de conservação da Natureza.