Lançada originalmente há 29 anos, a fórmula aprimorada da nova linha, os novos ingredientes e a embalagem 100% sustentável são impulsionadas pelo propósito da empresa de lutar por um mundo mais justo.

A nova fórmula do Body Butter passa a ser vegana certificada e é embalada numa embalagem totalmente reciclável, feita de PET 100% plástico reciclado, incluindo plástico do Comércio Justo da Comunidade da Índia e tampas de alumínio.

"As nossas ambições para 2022 de embalar produtos com um mínimo de 75% de plástico reciclado pós-consumo, juntamente com o nosso objetivo de ser 100% vegano até 2023, foram fatores essenciais para este relançamento icónico", explica Hilary Lloyd, vice-presidente de marca.

A hidratação do Body Butter dura 96 horas e é categorizada em quatro texturas com base nas diferentes necessidades da pele: cremosa, rica, extra-rica e ultra-rica.

Body Butter créditos: The Body Shop

Para enfatizar o compromisso geral da marca com o melhoramento dos padrões dos produtos através da atualização de ingredientes e embalagens sustentáveis, uma campanha de marketing foi criada para celebrar o relançamento do Body Butter, focando-se em todos os corpos e suas necessidades.

A campanha tem música e vídeo personalizados pelo premiado diretor de videoclipes Alan Ferguson, que é conhecido pelo seu trabalho com artistas de renome mundial como Beyoncé, Lizzo e Janelle Monáe.

O vídeo apresenta um elenco diversificado de criadores de TikTok que dançam e cantam a faixa personalizada "Spread Love", o mote da campanha.

No dia 29 de setembro, os consumidores também serão convidados a participar. Os criadores do TikTok ensinarão os seus seguidores a espalhar o amor com a dança #SpreadLoveScoop e os encorajarão a postar nos seus próprios canais, usando a música personalizada do Body Butter e #SpreadLoveScoop. Em troca podem ganhar Body Butter durante um ano.