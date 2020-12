A H&M, gigante do retalho têxtil, vai 'pegar' em 3,5 milhões de garrafas de plástico e transformá-las em roupa para crianças.

Este projeto, com o nome de bottle2fashion, conta com a ajuda da Danone e desta forma dará um novo uso às garrafas recolhidas nas costas das praias da Indonésia.

A primeira coleção já está à venda desde 24 de dezembro, podendo ser consultada no site online da H&M. Pensada para vestir os mais novos, as peças são feitas com materiais em fibras de poliéster reciclado e algodão orgânico (também reciclado).

“Ao ajudar a manter as praias e os oceanos limpos, bottle2fashion representa mais um passo no sentido de um foco mais circular e sustentável para a H&M”, explica Nellie Lindeborg, responsável pela sustentabilidade da multinacional sueca.