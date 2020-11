A marca ‘cruelty-free’ Ciaté London fez recentemente uma parceria com a Disney para criar uma coleção de maquilhagem inspirada na Miss Piggy, um verdadeiro ícone do glamour e da vaidade.

Ainda sem data marcada de lançamento para Portugal, a Ciaté x Miss Piggy está disponível nas lojas Sephora. Esta coleção vegana apresenta um bálsamo labial Love Moi rosa (cerca de 20 euros), um batom rosa Piggy Power gloss (22€) e uma paleta de blush All About Moi com aroma de donut (32€).

A coleção também inclui um espelho de mão Who? Moi? (20€) e uma esponja de maquilhagem Piggy Perfector em forma de focinho de porco (15€).

A Sephora também tem disponível o conjunto Very Important Pig (VIP), que inclui a esponja de maquilhagem, o protetor labial e paleta de blush.

“Miss Piggy é um ícone absoluto”, disse a CEO da Ciaté London, Charlotte Knight. “Por detrás do comportamento de diva, das pérolas e das luvas, Miss Piggy representa algo que valorizamos na Ciaté London:o empoderamento feminino.”