O Maze X Podcast pretende divulgar o impacto social e ambiental, no contexto dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, gerado pelas startups que participam no programa de aceleração Maze X.

O objetivo é mostrar como as startups participantes estão a criar soluções inovadoras para resolver problemas sociais e ambientais urgentes, despertar sinergias para a criação e escala dos negócios sustentáveis e inovadores do futuro, e inspirar mentes curiosas pelo lado sustentável da economia.

Numa conversa dirigida por Cristina Almeida, Head of Platform da MAZE, os ouvintes podem saber pelos próprios empreendedores de impacto a natureza do seu negócio, como surgiu a ideia, o impacto gerado, os resultados do trabalho de aceleração com a MAZE e ainda as consequências (positivas ou negativas) que a pandemia da COVID-19 teve nas suas empresas, com respostas surpreendentes sobre a alteração de modelos de negócio.

“O impacto é, de facto, a maior oportunidade económica dos nossos tempos. A melhor forma de o demonstrarmos passa por apresentar o trabalho de cada startup ao ecossistema através deste formato que humaniza e aproxima estes empreendedores e os ouvintes do podcast. Esperamos despertar o interesse de futuros investidores, parceiros, clientes e até curiosos, para aumentar a network de impacto, não só fazendo-a crescer, como beneficiando-as startups com que trabalhamos na Maze X.” esclarece Pedro Granacha, Communications Analyst na MAZE, a empresa de investimento de impacto que desenvolveu a aceleradora europeia de negócios de impacto Maze X.

Maze X Team créditos: Maze X

Nicolas Persson, CEO da Deedster, uma startup que desenvolve ferramentas e soluções tecnológicas para capacitar pessoas para a sustentabilidade; Tobias Kronawitter, CEO da kaputt.de, que atua na área da economia circular e redução de desperdício através de soluções para arranjar dispositivos estragados, sem ter que substituir-se por um novo.

Rita Maçorano, CEO da Nevaro, uma startup portuguesa que visa compreender o cérebro através de biomarcadores fisiológicos e comportamentais e experiências gamificadas. Matias Sigal, business developer da Eco Wave Power, que transforma as ondas do oceano e do mar em eletricidade verde, e Joana Melo COO da Nu-Rise, uma solução que atua no tratamento do cancro através do primeiro dosímetro em tempo real para a braquiterapia intersticial de mama e próstata, são alguns dos empreendedores que podem ser ouvidos no podcast.

As duas primeiras séries do podcast já estão disponíveis, com dez e oito episódios respetivamente, respeitantes a cada uma das startups dos cohorts da Maze X de 2020 e 2021. Maze X Podcast está disponível no Spotify.