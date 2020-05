A social-democrata Filipa Roseta considerou que houve um “falhanço da diplomacia portuguesa” em relação à central nuclear de Almaraz, onde se registaram “69 incidentes na última década”.

Frisando que Almaraz está “mais perto de Castelo Branco do que de Madrid”, a deputada apontou “o ziguezague do Governo [português], a ausência de estratégia e de preocupação com as populações”.

O deputado do Bloco de Esquerda Nelson Peralta afirmou que “Portugal deve exigir o encerramento atempado de Almaraz”, considerando que a central é “obsoleta” e que estando “a 100 quilómetros da fronteira” e utilizando água do Tejo nos seus sistemas de refrigeração, um eventual acidente naquela instalação “não só coloca em risco populações em Espanha como 800 mil pessoas em Portugal.

A comunista Alma Rivera exigiu que o Governo faça valer “o interesse de Portugal” e defendeu a existência de uma estratégia ibérica para enfrentar possíveis acidentes e a monitorização das águas do Tejo.