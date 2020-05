O estudo foi realizado por uma equipa de cientistas da Áustria, Finlândia e Hungria, que procuravam saber se as árvores tinham ciclos diurnos e noturnos da mesma maneira que as pequenas plantas.

A análise foi realizada em diferentes locais (Finlândia e Áustria) com bétulas "observadas" por scanners a laser, que permitiram verificar alterações físicas, indicadores do sono noturno dessas árvores. Ambas as experiências foram realizadas na mesma época do ano e sob condições semelhantes ao ar livre, especificamente em noites calmas, para garantir uma duração similar noturna.

Quanto ao resultado, comprovaram-se sinais que confirmam que as árvores também descansam, verificando-se pela forma como os galhos das bétulas decaem cerca de 10 centímetros durante noite.

"Os nossos resultados mostram que a árvore dorme à noite, podendo ser visto como uma mudança de posição nas folhas e nos galhos", disse Eetu Puttonen, do Instituto Finlandês de Pesquisa Geoespacial em comunicado.

"As mudanças não são muito grandes, apenas 10 cm, ou dentro desse comprimento, para árvores com uma altura de cerca de 5 metros, mas foram sistemáticas e dentro da precisão de nossos instrumentos".