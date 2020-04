5500 dólares, ou seja, perto de cinco mil euros. Embora seja mais caro do que uma cremação, este valor poderá estar abaixo de muitos funerais tradicionais.

Este método (com patente pendente) para transformar humanos em adubo foi desenvolvido pela fundadora e CEO da Recompose, Katrina Spade, enquanto terminava o mestrado em arquitetura, e contou ainda com a ajuda da Dra. Lynne Carpenter-Boggs, professora de agricultura orgânica na Universidade Estadual de Washington. Juntas, lideraram testes bem-sucedidos com seis corpos, que foram doados voluntariamente ao projeto. Trinta dias depois, os corpos transformaram-se num composto rico em nutrientes que, segundo a Recompose, pode ser usado para "cultivar uma nova vida".

créditos: Recompose

Como funciona o processo de compostagem humana?

Quando um corpo é colocado numa caixa modular e reutilizável, é coberto com lascas de madeira, alfafa (uma leguminosa) e palha. Depois o próprio ar atua naturalmente, de tal maneira que os micróbios naturais e as bactérias benéficas começam a 'trabalhar'.

Após a conclusão do processo, produz-se, aproximadamente, um metro cúbico de solo. A empresa convida os amigos e a família do falecido a usar o solo para o seu uso pessoal e, se existir algum adubo restante, é usado para fornecer nutrientes ao solo ao redor do estuário de Puget Sound.

A Recompose quer "mudar o atual paradigma de serviços funerários, oferecendo um modelo generoso, humano e ecológico".