As escolas do Algarve recolheram mais de 11 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos durante o ano letivo 2019/2020, no âmbito da oitava edição da ‘Escola Eletrão’, iniciativa que envolveu 350 estabelecimentos escolares do país, foi hoje anunciado.

No total, foram recolhidas mais de 125 toneladas de equipamentos elétricos, eletrónicos, pilhas e baterias usados nas escolas do continente, Madeira e dos Açores, indicou em comunicado a Associação de Gestão de Resíduos (Eletrão), organizadora da iniciativa. No distrito de Faro foram contabilizados 11.285 quilogramas de resíduos, tendo a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, na cidade de Faro, recolhido cerca de quase quatro toneladas. Para a associação promotora, os resultados da oitava edição da Escola Eletrão "superaram todas as expectativas", já que a iniciativa foi concluída durante o período de confinamento motivado pela pandemia da covid-19, com a grande maioria das escolas encerradas. Os estabelecimentos de ensino participantes vão receber equipamentos para melhorar o seu funcionamento, nomeadamente microscópios, computadores, impressoras, videoprojetores e 'tablet's'. Continuar a ler Além dos equipamentos, as escolas recebem também um valor proporcional à quantidade de resíduos recolhida – 50 euros por cada mil quilogramas de equipamentos elétricos e eletrónicos usados e 75 euros por cada mil quilogramas de pilhas entregues. Segundo a Associação de Gestão de Resíduos, a edição deste ano teve como novidade o 'Quiz Electrão', um jogo digital, inovador e pedagógico, que envolveu os alunos num debate sobre temas essenciais como reciclagem, valorização de resíduos, recursos naturais e prevenção de incêndios. "(…) foram jogados um total de 6.251 jogos de tabuleiro e travadas 3.059 batalhas, uma modalidade que permitia criar competições entre os alunos da turma ou mesmo da escola. A pontuação de cada escola no 'Quiz' contribuiu também para a atribuição dos prémios finais", lê-se na mesma nota.