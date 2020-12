The James Dyson Award é uma competição internacional que premeia os melhores projetos de design, desenvolvidos por jovens engenheiros.

Todos os projetos candidatos devem ser capazes de resolver um problema, sendo esse um dos factores decisivos na escolha do projeto vencedor.

Este ano, pela primeira vez, foi criada a categoria de sustentabilidade, galardão arrecadado por Carvey Ehren Maigue, um estudante filipino de apenas 27 anos, com o seu projeto AuREUS, solução não para um, mas para dois problemas bem atuais.

créditos: The James Dyson Award

A tecnologia AuREUS, criada e desenvolvida por Carvey, consiste numa espécie de painéis solares produzidos com restos de alimentos, capazes de captar os raios ultravioleta (UV) e convertê-los em energia renovável.

Este sistema mostra-se assim eficaz no combate à exposição excessiva aos raios UV, especialmente em zonas urbanas onde há edifícios com grandes áreas de vidro, bem como no combate ao desperdício alimentar.

Este segundo ponto era de particular importância para Carvey Maigue, pois muitos dos agricultores do seu país, vêm as suas colheitas destruídas devido às condições climatéricas extremas, arranjando-se assim uma forma de aproveitar todos os vegetais, mesmo quando as plantações ficam completamente destruídas.

A tecnologia AuREUS pode ser aplicada em qualquer parede ou janela, permitindo assim o alinhamento de painéis solares de forma vertical, quando habitualmente se faz apenas horizontalmente, permitindo assim uma maior rentabilização do espaço.

créditos: The James Dyson Award

Além disso, é capaz de captar os raios ultravioleta através das nuvens, sendo capaz de gerar energia solar, mesmo em dias 'sem sol'.

Este projeto promissor rendeu ao seu autor o prémio monetário de 30.000 libras (cerca de 33.400 euros à data deste artigo), além de visibilidade e projeção internacional para que o AuREUS possa chegar mais longe.

Será esta a energia do futuro?