No gender, ecológica e descontraída, assim é a Slowing Ethical Closet - uma nova marca de moda com um cariz assumidamente sustentável.

Dando asas ao movimento de Slow Fashion e com uma aposta clara na utilização de materiais orgânicos, a Slowing Ethical Closet apresenta a sua primeira coleção Eywa, nome que evoca à proteção do nosso equilíbrio com a mãe-natureza, que marca também a sua loja on-line onde é possível conhecer uma coleção especialmente criada a pensar em todos os que amam a natureza.

A Slowing aposta unicamente em coleções de edição limitada, composta por peças exclusivas produzidas e impressas à mão com tintas herbais e tecidos amigos do ambiente. Para além da utilização de algodão orgânico e de tecidos reciclados, destacam-se têxteis biodegradáveis, feitos à base de plantas, como o cânhamo, pétalas de rosa, fibras de banana, de laranja, bamboo, soja e aloe vera.

A complementar, os padrões, tendencialmente étnicos, são criados com recurso a técnicas de impressão ancestrais - como o block printing - privilegiando as cores naturais. Assim, ao invés de pigmentos químicos, prejudiciais à pele e ao meio ambiente, estas cores são feitas a partir de nozes, frutos, flores e vegetais, sendo não só inofensivas à natureza, como parte desta.

Slowing Ethical Closet créditos: Slowing Ethical Closet

As peças da Slowing Ethical Closet têm várias certificações que confirmam a missão de criar um guarda roupa “ético” em alternativa às marcas com produção massificada, e que abrange não só a origem dos materiais assim como o método de produção e respeito pelos princípios do comércio Justo, tais como a Global Organic Textile Standards (GOTS), FairTrade e a Ecological Plant Fiber Certification (EPFC).

Conheça os têxteis biodegradáveis que fazem da Slwoing uma marca especial:

Aloe Vera – Suave, leve, biodegradável, a aloé vera tem excelentes propriedades antibacterianas, sendo um tecido muito respirável. Trata-se de um material que refresca nos dias quentes e mantém-nos confortáveis nos dias mais frescos.

Pétalas de Rosa – Um dos materiais mais eco-friendly, trata-se de um têxtil biodegradável feito a partir de pétalas de rosa que caiem no chão, resultando num tecido com um brilho natural e uma suavidade sem igual. Entre os benefícios estão as suas propriedades termorreguladoras, de regulação de PH da pele e de proteção aos raios UV, refletindo as irradiações infravermelhas.

Cânhamo – Durável e robusto, o cânhamo vai-se tornando mais suave com as lavagens. A sua produção requer menos 50% de água e terra, quando comparada com o algodão, ao mesmo tempo que não necessita de fertilizantes ou pesticidas poupando o eco-sistema. Trata-se de uma matéria-prima que absorve mais carbono do que produz.

Algodão Orgânico - O algodão orgânico não retém os químicos na sua produção e tem uma pegada ecológica muito reduzida. É um material que protege a pele e que beneficia os agricultores pois uma vez que está enquadrada na certificação GOTS, garante que os mesmos vejam respeitadas as suas condições de trabalho.

Fibra de Banana – É criada a partir dos fios de banana após ser descascada e é um dos materiais favoritos da marca pela sua suavidade e leveza. É têxtil único, luxoso, suave como a seda no interior e robusto no exterior como o algodão o que permite criar peças de roupa muito duradouras, respiráveis e confortáveis.

Bamboo – Não requer pesticidas ou fertilizantes para se desenvolver e produz mais 35% de oxigénio quando comparado a uma árvore. As peças de vestuário resultam muito respiráveis, absorvem facilmente a humidade e são naturalmente hipoalergénicos eliminando qualquer tipo de odor. É um material muito durável mesmo após múltiplas lavagens.