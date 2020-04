"Neste momento, os centros de investigação estão a procurar formas de substituir os processos químicos industriais por processos com base em bioquímica, onde são as enzimas a fazerem as reações que atualmente fazemos com recurso a derivados de petróleo e que tem repercussões muito caras", afirmou Pedro Leão, investigador do CIIMAR.

Em declarações à Lusa, o investigador explicou que a descoberta, publicada na revista Nature Communications, não foi inicialmente "uma hipótese" colocada pela equipa do centro sediado no Terminal de Leixões, em Matosinhos.

"A descoberta em si não foi uma hipótese que nós tivéssemos colocado logo à partida. Começamos a investigar aquelas cianobactérias [bactérias marinhas] e observamos uma resposta que não era esperada e, por isso, decidimos aprofundar", referiu.

Durante a investigação, que começou em 2018 ao abrigo de um financiamento do European Research Council, a equipa verificou o "desaparecimento misterioso" de uma série de compostos produzidos pelas cianobactérias, intitulados de bartolosidas.

"Percebemos rapidamente o que estava a acontecer, os ácidos gordos das cianobactérias ligavam-se às bartolosidas. Esta ligação, designada de esterificação, parecia decorrer de um mecanismo novo", explicou o investigador, adiantando que, a partir desse momento começaram a procurar a "enzima responsável" pelo novo mecanismo.

Depois de "purificarem" a enzima em laboratório, os investigadores concluíram que ela era responsável pela reação de esterificação, algo "sem precedentes para a química biológica".