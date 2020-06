No Dia Mundial do Ambiente, decorre esta manhã no parlamento um debate de urgência sobre "Justiça climática e saída para as crises", que conta com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

"Há quem diga que este não é o momento para ter preocupações ambientais. Engana-se: estará a construir novamente um castelo de cartas à espera do vendaval da próxima crise", avisou o deputado do BE Nelson Peralta.

Na perspetiva dos bloquistas, "a resposta à crise provocada pela pandemia tem que responder também à crise climática".

"A alternativa é criar emprego que responda às necessidades sociais e à crise climática. Um modelo mais robusto que garante que o emprego não é destruído na próxima crise cíclica. Emprego para sair da crise, para garantir direitos sociais e para salvar o planeta", defendeu.

Segundo Nelson Peralta, "o mercado criou o problema e não o resolverá", sendo por isso urgente "mudar o sistema para não mudar o clima".