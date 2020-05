- Evita o uso de fertilizantes químicos, normalmente importados, possibilitando a produção de alimentos mais saudáveis e amigos do ambiente.

- Retém a humidade e os nutrientes no solo, visto que o composto aplicado no solo funciona como uma esponja que retém a humidade e os nutrientes.

- Reduz a quantidade de resíduos que vão para aterro ou são queimados.

- Com um compostor doméstico, uma família de 4 pessoas pode reciclar cerca de 430kg de resíduos orgânicos por ano, reduzindo a quantidade de resíduos enviados para aterro em 30%.

O que são resíduos orgânicos?

- Restos resultantes da preparação de refeições (ex. cascas de legumes ou folhas de verduras)

- Algumas sobras de refeições (ex: cascas de fruta)

- Resíduos resultantes da manutenção de hortas e jardins.

- Não inclui restos de comida confecionada (em particular carne e peixe), pois podem atrair animais.

Onde colocar o compostor

O compostor deve ser colocado diretamente em contacto com a terra, num local com boa drenagem para que a água da chuva possa escorrer, protegido do vento e com uma boa mistura de sol e sombra para que não fique exposto a temperaturas muito elevadas no verão.

O que colocar

Os resíduos que podem e devem ser compostados são, normalmente, classificados em “Verdes” e “Castanhos”. Os verdes são normalmente húmidos e os castanhos são secos.

Convém ter a maior diversidade de resíduos possível numa proporção de 2 de Castanhos para 1 de Verdes.

A gestão

- A primeira camada de resíduos que fica no fundo do compostor deve ser composta por ramos mais grossos.

- A segunda camada deve ser de castanhos.

- A terceira camada deve ser de verdes.

- Depois deve-se ir alternando entre verdes e castanhos.

- É importante humedecer os resíduos regularmente.

- A mistura de resíduos deve ser remexida pelo menos uma vez por semana.

- Ao fim de alguns meses os resíduos colocados no compostor transformam-se em composto, um material orgânico escuro, com aspeto de terra, sem cheiro e com excelentes qualidades fertilizantes.

- Depois de pronto o composto pode ser utilizado em: hortas e jardins (5 a 6 kg de composto por cada metro2) ou vasos e sementeiras (metade composto e metade terra).