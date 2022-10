Mesmo sabendo que nem todos apreciam particularmente dias mais “tristonhos”, a verdade é que a chegada da chuva é crucial para amenizar a situação de seca severa no país. Seca que, inclusivamente, levou várias autarquias a tomar medidas extraordinárias para poupar água.

Mas as vantagens destas primeiras chuvas não acabam por aqui. Isto porque existem várias formas de reaproveitar essa água para reduzir o valor das suas faturas. Quer saber como o pode fazer? A Selectra- empresa especialista em tarifas domésticas- explica-lhe tudo.

Benefícios em recolher a água da chuva

Para além de ser gratuito, recolher a água da chuva é uma atitude ambientalmente responsável, uma vez que ajuda à conservação deste recurso, é uma boa fonte de minerais para as plantas e ajuda ainda a reduzir o valor da sua fatura. Ou seja, é uma prática que só parece trazer benefícios e que por isso, deve ser incorporada no seu dia a dia, caso ainda não tenha esse hábito.

E a captação dessa água pode ocorrer de duas formas, sendo estas através de um tanque subterrâneo ou de uma cisterna, que têm como propósito o seu armazenamento. No caso da cisterna por exemplo, o sistema tem incluído um filtro com o objetivo de eliminar as principais impurezas, no entanto é importante ter em consideração que essa água continua a não ser potável e por isso não serve para consumo humano. Ainda assim, existem vários outros usos que pode dar a este recurso e que lhe permitem reaproveitá-lo dentro e fora de casa.

Formas de reaproveitar a água

Para além de ser uma ótima opção para regar as plantas interiores e de ter ainda a vantagem de ser uma boa fonte de minerais, como já mencionámos acima, existem outras formas de dar uma nova vida à água da chuva. Ora atente bem a estas dicas:

Dê descanso às descargas do autoclismo

Sabia que cada vez que despeja o seu autoclismo gasta cerca de 10 litros de água? Agora multiplique esse número pela quantidade de vezes que costuma despejá-lo e verifique a quantidade de água que gasta num único dia só nesta rotina. Feitas as contas, é fácil perceber que de facto são muitos litros, mas existem algumas formas de conseguir poupar outros tantos através da instalação de um botão de dupla descarga ou mesmo utilizando a água proveniente da chuva.

Aproveite para lavar o carro

Mais uma vez, lavar o carro gasta bastante água, podendo mesmo chegar aos 260 litros dependendo do tempo em que mantiver a torneira aberta, nível de sujidade ou tamanho do carro. No entanto, se armazenar alguma da água destas chuvas de outono, poderá manter o seu carro impecável sem ter de gastar tanto dinheiro.

Trate das suas peças de roupa mais delicadas

Se não gosta de meter as peças de roupa mais delicadas na máquina e prefere lavá-las à mão, a água proveniente da chuva é mais que suficiente para realizar esta tarefa. Ainda assim, se essa água não for suficiente para lavar o número de peças que precisa por semana, a alternativa mais sustentável será colocar a roupa na máquina com a carga completa e de preferência, no modo eco.

Tem camisas para engomar? Esta pode ser a solução ideal

Para quem gosta de ter as roupas sempre impecáveis, também temos uma solução, já que pode muito bem aproveitar a água armazenada para passar a ferro.

Inclua os seus amigos patudos nesta onda de poupança

E por fim, porque não incluir toda a família nestes hábitos diários? E quando dizemos toda, é mesmo no sentido literal, já que aqui até os patudos podem participar. Para isso basta armazenar água suficiente para lhes dar banho e assim ficam imediatamente todos dentro desta onda de poupança!