“Farmacêutica de paixão e eco-positiva por paixão”, como se assume, Cátia Curica viu a sua consciência ambiental nascer cedo na vida, quando, ainda criança, membro dos escoteiros, recolhia lixo deixado no meio ambiente.

Anos mais tarde, Cátia alterou os seus hábitos alimentares, optando por uma dieta de base vegetal. Um percurso de vida que levaria esta mãe de dois filhos a fundar a empresa de cosméticos biológicos Organii e Unii onde adota a sua conceção de “um mundo mais amigo do ambiente, nomeadamente através da redução a utilização de embalagens, plásticos, objetos descartáveis, e da utilização de mais ingredientes naturais”. Palavras em jeito de apresentação que nos chegam da introdução ao livro que Cátia Curica entrega aos escaparates “Limpeza Natural”.

Na obra, uma edição Planeta, a autora convida-nos, ao longo de mais de 200 páginas, a regressar às origens e a produzir os nossos detergentes da louça ou da roupa, quer seja à mão ou na máquina, o produto para limpar o chão e os vidros, para tratar dos tapetes ou colchões, passando pelos tira nódoas e ambientadores.

O site da EPA tem uma lista de substâncias mais sustentáveis que podemos procurar nos rótulos.

Livro que nos leva a empreender uma história multimilenar, a do sabão e dos seus ingredientes naturais, e de todo um mundo novo, a partir do século XX, com a utilização “dos detergentes sintéticos, com capacidades de limpeza mais abrangentes e potentes do que o sabão, e com o petróleo como matéria-prima”, lemos nas páginas da obra.

Uma perigosa receita de detergentes sintéticos que leva a autora de “Limpeza Natural” a embrenhar-nos no mundo dos surfactantes ou tensioativos e dos fosfatos, estes últimos responsáveis pela multiplicação descontrolada de algas e microrganismos que impedem a passagem da luz para a profundidade, acabando por comprometer a vegetação submersa, alimentos de muitos peixes. “Sabe-se que os detergentes constituem a terceira maior fonte de descarga de fosfatos para as águas superficiais”, adianta Cátia no livro que agora dá aos escaparates.

A enorme nódoa no tecido ambiental do planeta corre em paralelo com a utilização dos plásticos, como nos recorda a autora: “muitos [detergentes] são ainda comercializados em embalagens não recicláveis, acabando a sua vida em aterros, onde demorarão centenas de anos a serem degradados”, sublinha Cátia Curica.

Impactos negativos que, de acordo com Cátia, também são palpáveis na nossa saúde: “o efeito do contacto cutâneo prolongado, através das mãos ou da própria roupa, ou de uma combinação de substâncias presentes em detergentes e cosméticos tem vindo a ser cada vez mais estudado, e o número de compostos sujeitos a restrições ou proibições tem vindo a aumentar também ao longo dos anos”. Há, neste contexto, que estar atento aos rótulos, sabendo determinar os perigos. “A legislação europeia determina quais os pictogramas obrigatoriamente presentes nas embalagens de detergentes”, adverte a autora.

Cátia propõe-nos, desta forma, uma perspetiva ecológica de toda esta questão, por exemplo, aprender que com limão, sal, vinagre, bicarbonato de sódio, entre outros ingredientes, que encontramos facilmente nos supermercados, conseguimos fabricar os nossos detergentes caseiros: “naturais, livres de tóxicos, simples, baratos e eficazes”. No que toca aos artefactos necessários para acompanharem estes ingredientes domésticos, são tão simples quanto panos, escovas, borrifadores, esponjas, etiquetas, sacos de algodão ou rede ou meias, entre outros.

A obra apresenta-nos mais de 50 receitas, entre elas as quatro que aqui deixamos.

Substituto da lixívia para a roupa

Ingredientes:

Bicarbonato de sódio

½ limão

Água

Preparação/modo de utilização: coloque a roupa de molho com o bicarbonato de sódio. De seguida, lave-a a 30 °C com detergente e coloque meio limão dentro de um saco de rede fechado ou de uma meia no tambor da máquina.

Limpeza do frigorífico ou arca congeladora com limão

Ingredientes:

½ limão

Bicarbonato de sódio q. b.

Preparação/modo de utilização: polvilhe as superfícies sujas com bicarbonato de sódio e passe a metade de um limão sobre as mesmas. Limpe com um pano húmido.

Lava-tudo com nozes de saponária

Ingredientes:

50 g de nozes de saponária

1 litro de água

10 gotas de óleo essencial de alfazema

10 gotas de óleo essencial de alecrim

Preparação/modo de utilização: num tacho leve a água a ferver e junte as nozes de saponária. Deixe ferver cinco a sete minutos. Coe e adicione as gotas de óleo essencial de alfazema e as gotas de óleo essencial de alecrim. Guarde num reci­piente à sua escolha.

Dar brilho a superfícies de madeira

Ingredientes:

Sumo de meio limão

5 ml (1 colher de chá) de azeite

5 ml (± 1 colher de chá) de água

Preparação/modo de utilização: misture bem os ingredientes e aplique a mistura diretamente nas superfícies ou num pano limpo. Utilize o pano para dar brilho.

Nota: quanto mais esfregar o pano, mais brilho devolvemos à madeira. Esfregue um minuto e deixe secar ao ar. O azeite vai promover o res­tauro e a hidratação da madeira para não ficar seca.