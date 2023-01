A nova estrutura eólica em funcionamento no CascaiShopping, cuja produção esteve a cargo da empresa portuguesa Resul, tem a forma de uma árvore e um sistema modular que possibilita uma capacidade de geração de energia até 5400Wh, através das mini turbinas com formato de folhas.

“A produção de eletricidade inicia com ventos menos fortes (<2 m/s) e produz quase 300 dias por ano, sendo capaz de reduzir mais de 6,5 toneladas de CO2/ano, gerando um enorme potencial de redução do consumo energético do Centro”, informa a Soane Sierra, gestora do CascaiShopping.

Em 2022, no que diz respeito a inovação, o CascaiShopping instalou paragens de autocarros com bancos aquecidos e passadeiras inteligentes nos parques de estacionamento.

“Entre as medidas que têm vindo a ser implementadas no CascaiShopping e que já permitiram reduzir em 2022 o consumo energético em 28%, face a 2019, destacam-se também a otimização dos horários de funcionamento e set-points das unidades de tratamento de ar; o ajuste nos set-points de água fria da central de frio mediante o período do ano que nos encontramos (verão ou inverno); a substituição da iluminação tradicional por tecnologia Led; e a otimização dos horários de funcionamento da iluminação, especialmente durante o período em que o centro está encerrado, entre outras”, sublinha a fonte já citada.