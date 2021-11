A #BuyBackFriday da Ikea regressa pelo segundo ano consecutivo, com o objetivo de promover uma economia circular, oferecendo uma segunda vida a produtos que se encontram já sem utilização na casa das famílias portuguesas.

Entre 23 de novembro e 2 de dezembro, a loja irá comprar os móveis que já foram úteis a quem os usou, dando-lhes uma nova vida, revendendo-os a novos clientes. Quem vender os seus artigos de decoração e mobiliário da marca à Ikea receberá um cartão-presente para usufruir numa compra em loja.

Os membros Ikea Family, receberão adicionalmente 50% do valor atribuído a cada artigo revendido. Estes produtos estarão, posteriormente, disponíveis para outros clientes os adquirirem por um preço mais acessível nas novas Áreas Circulares das cinco lojas Ikea em Portugal.

Uma nova vida para os móveis

A secção de Oportunidades em todas as lojas da marca é agora a Área Circular: com uma nova imagem, novas dicas de poupança em casa e uma variada seleção de produtos para a casa já usados.

Com preços ainda mais acessíveis, estão prontos a ganharem uma nova vida. Com a nova Área Circular, pode adquirir soluções de design sustentáveis que o ajudam a poupar o planeta e a carteira.

A campanha #BuyBackFriday é uma das várias iniciativas promovidas com o objetivo de transformar o seu negócio num negócio circular, com impacto positivo no clima até 2030 e incentivar todos a um consumo mais consciente e sustentável.

A mecânica de venda dos artigos é realizada através dos seguintes passos:

1. Preencher o formulário e agendar dia e hora de entrega.

Quando preenche o formulário, o cliente recebe imediatamente uma estimativa do preço de revenda dos seus móveis Ikea usados e irá conseguir selecionar o dia e a loja onde pretende dirigir-se.

2. Levar para a loja no dia e hora marcada

No dia escolhido, deve levar os móveis usados à zona dedicada para a entrega na loja selecionada, onde um dos colaboradores vai verificar o estado dos móveis para confirmar a avaliação final.

3. Receber um cartão de reembolso

Com a verificação concluída, recebe um cartão de reembolso com o valor final atribuído. Esse cartão pode ser utilizado nas lojas, até um ano após a data de emissão. Se for um membro Ikea Family, recebe 50% adicional desse valor, durante o período da campanha.