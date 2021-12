Os vencedores do concurso "AMAR a Praia – Concurso de Práticas Sustentáveis" foram anunciados na conferência de comemoração dos 35 anos do Programa Bandeira Azul, e que contou com a intervenção da Diretora Geral da P&G Portugal, Cláudia Lourenço.

A iniciativa recebeu candidaturas provenientes de Portugal Continental, dos Açores e da Madeira, com um aumento significativo no número de candidaturas face a 2019 (mais 24 candidaturas). Os três vencedores envolvem ações com um enfoque na educação e sensibilização ambiental.

‘Conhecer e proteger, é a minha praia” destacou-se por ser um herbário vivo nas dunas, com informação educacional detalhada dedicada às espécies autóctones na valorização das dunas. Este projeto, que venceu o 1.º lugar, insere-se na requalificação da esplanada de um bar de praia, localizado em Torres Vedras.

“Carregador de Telemóvel solar - Regressa à praia do Osso da Baleia” também foi eleito pelo júri do concurso para o 2.º lugar e consiste numa estação para carregar telemóveis com energia solar, com disponibilização de jogos para sensibilizar para o tema da sustentabilidade. Foi desenvolvido por alunos de vários cursos da ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal

Em 3.º lugar, o projeto “MAR e Netas”, implementado no Funchal (Região Autónoma da Madeira), consistiu numa peça de teatro de marionetas que visou sensibilizar a população para a importância da preservação e recuperação do ecossistema marítimo e a sensibilização para a necessidade de preservar os oceanos, a fauna e flora marinhas. Realizou-se ao longo de todo o verão com várias apresentações.

“Depois do interregno do ano de 2020 do concurso ‘AMAR A PRAIA’, foi com enorme orgulho que a P&G Portugal marcou presença na distinção dos três projetos vencedores da edição de 2021 em conjunto com a Associação Bandeira Azul da Europa. A sustentabilidade ambiental é e continuará a ser um dos principais pilares da P&G e a adesão de várias entidades a um projeto tão fundamental como o do desenvolvimento de boas práticas ambientais nas praias portuguesas vem mais uma vez provar que é possível contribuir um futuro mais sustentável em conjunto”, afirma a Diretora Geral da P&G Portugal, Cláudia Lourenço.

Catarina Gonçalves, Coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul, comenta: “a possibilidade de partilha das boas práticas num local tão sensível como são as nossas praias reveste-se de grande importância, não só porque temos Concessionários de praias e utentes com comportamentos sustentáveis, mas fundamentalmente porque o efeito multiplicador que advém desta partilha e competição saudável, favorece para a alteração de comportamentos mais adequados e que promovem a proteção Ambiental”.

O apoio da P&G Portugal à Bandeira Azul insere-se nas ações de responsabilidade ambiental da P&G, desenvolvidas ao longo de todo o ano, e na iniciativa ‘Para o Bem’, bem como no seu compromisso para o desenvolvimento de um trabalho contínuo no sentido da na preservação ambiental e respeito pela sustentabilidade.