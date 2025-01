Entre as 42 candidaturas, 10 foram pré-selecionadas e estão agora disponíveis para votação do público, até ao dia 31 de janeiro, através do site Votação – Fashion Challenge. Cada projeto está apresentado com um vídeo do processo de criação das peças transformadas onde se pode ver o antes e depois.

Os projetos mostram que é possível reinventar o que todas as pessoas têm em casa, enquanto uma forma de contribuir para um futuro mais sustentável e para um guarda roupa original.

Cada pessoa pode votar em até três projetos diferentes por dia. Desta votação irão resultar cinco projetos finalistas, que serão avaliados pelo júri profissional, do qual fazem parte os designers de moda Nuno Baltazar, mentor do projeto e presidente do júri, Dino Alves e Ana Duarte, num evento com desfile das peças criadas onde serão eleitos e anunciados os três vencedores desta 2ª Edição do AEG Fashion Challenge que terá lugar em março.

O AEG Fashion Challenge é um concurso que convida todos aqueles que têm interesse pela área da moda a transformar peças fora de uso em novas peças de roupa.

Através deste projeto, a AEG promove a sustentabilidade, incentivando a reciclagem e reutilização de roupas, mas também ajuda o consumidor a reduzir o impacto ambiental sempre que lava ou seca as suas roupas.