Água portuguesa bebe-se agora à boleia de embalagens de cartão

As duas marcas unem-se no sentido de colocar à disposição do mercado nacional “uma água com alto nível de sílica, cuja embalagem é feita na sua maioria a partir de cartão proveniente de florestas geridas de forma responsável (cartão certificado pela organização não governamental Forest Stewardship Council), garantindo uma certificação nacional com princípios e critérios internacionais ao contexto ecológico e socioecónomico”, esclarece a Tetra Pak em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, “a nova embalagem proporciona uma proteção da água contra a luz e o oxigénio”. Por seu turno, sendo reciclável, a tampa que sela a nova embalagem é produzida com plástico proveniente de cana-de-açúcar, obtida de forma sustentável e certificada pela Bonsucro (grupo internacional que defende a produção responsável de cana-de-açúcar).

créditos: Tetra Pak

“Cada embalagem Healsi/Tetra Pak desta linha é composta por 67% de material renovável (destes 60% de cartão e 7% de polímeros de origem vegetal), reduzindo assim a pegada de carbono, mesmo comparando com as embalagens standard da Tetra Pak”.

A marca Healsi, com sede na ribatejana vila da Chamusca, é a única empresa portuguesa, até ao momento, a disponibilizar água em embalagem de cartão no mercado.

A água Healsi encontra-se disponível em duas cores, uma opção em fúcsia, cor de rosa vibrante, e a outra em turquesa, um azul cintilante.

A Healsi Fúcsia ou Turquesa na caixa de 18 unidades de embalagens de 500ml, apresenta o preço de 7,11 euros. A caixa com 24 unidades de embalagens de 250ml, orça os 4,98 euros.