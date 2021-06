No decorrer do lançamento da campanha nacional “Sempre no Amarelo”, a Tetra Pak recorda-nos a frase que sintetiza o cuidado que temos de ter para com a nossa casa comum: o “Planeta Terra não tem plano B”. Uma atenção para com a reciclagem que se mantém em período de férias. Após a sua utilização, as embalagens têm a oportunidade de recomeçar uma nova vida no contentor amarelo.

“As embalagens da Tetra Pak devem ser sempre colocadas no contentor amarelo, juntamente com as suas tampas e palhinhas. Na verdade, o gesto é muito simples”, recorda-nos a empresa produtora de embalagens e especializada em processamento e envase de alimentos.

Dando objetivo prático à reciclagem, a Tetra Pak deixa-nos conselhos:

- As embalagens da Tetra Pak (pacotes de bebidas) devem ser escorridas, espalmadas e colocadas no contentor amarelo.

- As tampas de plástico das embalagens também são recicláveis (as embalagens são recicláveis na sua totalidade) e como tal devem ir juntamente com a embalagem para o contentor amarelo.

- Deposite no ecoponto o saco de plástico que usou para transportar as embalagens usadas.

- Ao terminar o consumo do conteúdo da embalagem se não encontrar um ecoponto amarelo nas proximidades, guarde até encontrar um. O ambiente agradece.

Recorde-se que “as embalagens da Tetra Pak podem ser recicladas na sua totalidade”

A Tetra Pak tem vindo a reforçar a campanha “Sempre no Amarelo” com diversas ações, a decorrer entre maio e julho, como exposições de reciclagem, parcerias com clientes, entidades privadas e públicas, como Câmaras Municipais, um plano de ações desenvolvido junto das Eco Escolas e promoção de passatempos pedagógicos que unem a vertente de responsabilidade social da marca.

O objetivo da empresa é, “até 2030, atingir uma taxa de reciclagem na Europa de 70%”, lemos no comunicado que anuncia a campanha “Sempre no Amarelo”.