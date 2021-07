App anti-desperdício da Phenix chega a Aveiro e anuncia descontos até 70%

A Phenix, app anti-desperdício europeia, anunciou a chegada da sua aplicação móvel a Aveiro. A partir de agora já é possível, em mais de 20 estabelecimentos daquela cidade, adquirir cabazes de alimentos a preços reduzidos, evitando assim o seu desperdício.

O leque de parceiros inclui restaurantes, mercearias, frutarias e outros espaços de comércio alimentar, entre eles a Imperial, a produtora de chocolates, o Comphy, restaurante vegan e vegetariano, as frutarias Quinta do Ramalho, com cabazes de frutas e legumes, a FOL Popcorn Gourmet, para os fãs de pipocas, e a mercearia Energias com Equilíbrio, com produtos naturais e biológicos.

Através da app da Phenix, “os utilizadores poderão adquirir refeições e cabazes de alimentos com descontos na ordem dos 60% a 70% sobre o seu preço original”, adianta a Phenix em comunicado.

créditos: Phenix

Para celebrar a sua chegada a Aveiro, a Phenix está a oferecer um código promocional que garante 50% de desconto adicional em compras na app, válido até 11 de julho e reservado aos utilizadores de Aveiro. Para terem acesso, os interessados terão de estar atentos às notificações da aplicação ou à newsletter da Phenix.

A Phenix já atuava em Aveiro, desde julho de 2020, com o seu programa de conversão de excedentes de grandes superfícies comerciais e cadeias de distribuição em doações a IPSSs.

A aplicação da Phenix já estava disponível nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto e, no início de junho, chegou também a Braga.