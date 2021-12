A União Europeia é o principal ator mundial na luta contra as alterações climáticas. Com o Pacto Ecológico Europeu e o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55 % até 2030, a UE ambiciona tornar‑se no primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050. No entanto, as futuras políticas climáticas da Europa só terão êxito se forem projetadas para as pessoas e com as pessoas.

Por isso, temos um artigo com 5 sugestões sustentáveis e de baixo, preparado pela equipa do Pacto Climático que recentemente lançou o desafio a todos os portugueses: ser anfitrião de um ou mais Peer Parliaments e tornar-se pioneiro da ação climática na comunidade. Conheça os pormenores aqui.

Aqui estão as nossas principais ideias de presentes - e spoiler's alert: nenhum deles envolve comprar nada de novo!

1#: Ofereça uma experiência inesquecível - sem custo para o planeta

Uma experiência é o presente perfeito, mas certifique-se de que não é uma experiência que tenha um impacto ambiental negativo. Procure a zona rural mais próxima e ofereça caminhadas guiadas para a observação de aves, para a procura de fontes naturais nas florestas ou até para a observação das estrelas. Pode também optar por experiência em recintos fechados, como bilhetes para museus, galerias de arte, cinemas ou até mesmo vouchers para um spa local, um retiro, aulas de jardinagem ou para um jantar num restaurante que sirva pratos sazonais de origem local.

Para um toque mais pessoal, porque não oferecer uma “nota de crédito” para uma refeição caseira ou de babysitting para permitir aos pais uma noite de folga? Pode também oferecer os seus talentos únicos - tais como cozinhar, artesanato ou bricolage - para uma experiência verdadeiramente memorável.

2#: Não coloque uma árvore na sala - plante uma no exterior em vez disso

Ajudar uma nova floresta a crescer: que oferecer precisamente isso? Se gosta da ideia, faça um donativo a uma associação de plantação de árvores em seu nome - é um presente que durará mais do que uma vida! Além disso, dará tanto a si como ao destinatário o "brilho verde", a boa sensação de conseguir algo que valha a pena para o planeta. Pesquise previamente a associação para garantir que respeita o ambiente local.

As árvores capturam o excesso de carbono no ar, pelo que as florestas são purificadoras naturais do ar e da água - para além de serem o lar de 60% das plantas e animais do mundo. A UE pretende plantar pelo menos 3 mil milhões de árvores em toda a Europa até 2030 para ajudar a remover o CO2 da atmosfera e proteger a nossa vida selvagem. Assim, contribua para a expansão das nossas florestas - e ajude a tornar verdes as nossas zonas rurais, vilas e cidades - dando uma árvore como presente.

3#: Foco nos presentes em segunda mão

Reutilizar o que já temos é crucial para abrandar o consumismo festivo. Sabia que a cadeia de abastecimento têxtil da UE é o quinto maior contribuinte para as emissões de gases com efeito de estufa, depois da habitação, do lixo doméstico, dos transportes e da alimentação? Se uma peça de vestuário for utilizada pelo dobro do tempo antes de ser deitada fora, mais de 40% dessas emissões podem ser evitadas. E isto também se aplica a muitos outros produtos - quanto mais reutilizarmos materiais, mais podemos ajudar a combater as alterações climáticas!

Por isso, este ano, tente presentes em segunda mão. Evitará a pegada de carbono do fabrico e transporte de um novo artigo, e poupará matérias-primas preciosas como madeira, papel, metais e petróleo. Livros em segunda mão, roupas, decorações domésticas, eletrónica ou artigos de cozinha podem ser encontrados online e em lojas de segunda mão.

E as crianças? Os brinquedos reutilizados podem fazê-los muito felizes, e pode até trocar brinquedos e roupas de criança com os seus amigos que são pais.

4#: Dê uma nova vida a artigos gastos ou danificados

Mas e se um item estiver partido e não puder ser reutilizado? Ainda pode dar uma nova vida a algo gasto e danificado. Se tiver olho para a costura, procure roupa e tecidos em segunda mão que poderá reutilizar para fazer capas de almofada, cobertores ou peças de vestuário únicas e pessoais. Ou considere oferecer o seu talento como presente, sob a forma de um voucher/cupão para arranjar o artigo de roupa preferido do seu amigo. Mais uma vez, também funciona para outros produtos - pode oferecer-se para pagar a reparação ou manutenção do telefone, portátil ou bicicleta do seu amigo, ou prometer repará-lo você mesmo, se tiver as competências necessárias!

5#: Dar o dom da ação através de uma promessa do Pacto Climático

Adicione algo extra especial ao seu presente - faça um Compromisso de Pacto Climático para agir pelo nosso planeta juntamente com o destinatário do seu presente. Por exemplo, pode comprometer-se a viajar para o trabalho de bicicleta com o seu amigo e oferecer-lhe uma subscrição ao serviço de bicicletas da cidade; ou oferecer um passeio a um restaurante vegetariano em linha com o compromisso de comer mais à base de plantas. Poderia oferecer-lhes um livro de culinária dedicado à culinária do desperdício 0, e ambos se comprometeriam a cortar os resíduos alimentares.

Quando se começa a pensar para além dos presentes materiais, há uma incrível variedade de ideias originais, que poupam o planeta, que pode oferecer já neste natal.