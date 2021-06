Cada vez mais o autoconsumo é parte das nossas casas ou empresas. De acordo com a ei energia independente, empresa especializada no autoconsumo solar fotovoltaico, esta nova realidade chegou e está para ficar, incentivada pelas iniciativas europeias que o tornam mais que necessário, fundamental para a transição energética e a sustentabilidade.

Podemos produzir apenas o que consumimos para poupar no fim do ano e ajudar o meio ambiente, com a opção mais adequada às nossas necessidades. Mas como começar?

Especialista no autoconsumo solar fotovoltaico dá-lhe cinco dicas para ajudar a escolher a melhor solução.

1. É importante verificar as condições onde queremos instalar a solução

Cada edifício, cada área e cada ambiente tem condições quase únicas que afetam a sua eficiência e rentabilidade. É necessária uma análise individualizada do potencial de cada caso e viabilidade.

2. O aconselhamento energético é essencial para fazer a transição energética

Conheça o seu perfil de consumo, que deve ser coerente com a energia que produz, para que não haja desperdício. Isto vai ajudar o ambiente e a sua carteira, para que consiga as melhores condições com o melhor orçamento.

3. Analise as opções de mercado

De acordo com parâmetros de fiabilidade, transparência, e que garantam eficiência e sustentabilidade, produção descentralizadas de energia e capacidade de uso de energia produzida durante o dia.

4. Procure uma solução personalizada

É importante conhecer a orientação e o grau de inclinação dos telhados e calcular a localização exata dos painéis solares, prevendo o impacto de possíveis sombras sobre o desempenho dos painéis solares.

Esta precisão é mostrada no simulador web da ei, através do qual pode conhecer em poucos cliques a instalação mais adequada para o telhado da sua casa ou empresa.

5. Depois de concluída a escolha, proceda à instalação

E não se esqueça: tão essencial, quanto o cuidado com a instalação, é também a sua monitorização e otimização contínuas para obter a máxima eficiência na sua relação com a energia.

É importante manter uma análise de até que ponto a instalação fotovoltaica está a corresponder às expetativas e sugerir ajustamentos para a tornar mais eficiente.