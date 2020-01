TROCA DE ROUPA

O tema poderá não ser uma novidade, mas pode ser mais divertido se envolver a criança. Por norma, os mais pequenos acham piada a trocarem de roupa entre amigos ou muitas vezes querem o que o colega traz vestido. Porque não fazer-lhe a vontade?

Criar um grupo de troca e partilha de roupa infantil em segunda mão entre os pais poderá ser uma ótima forma de ensinar as crianças a reutilizar e a ter mais cuidado com as peças, uma vez que já saberão que um dia poderão ser de outro amigo.

COMPRAS DIVERTIDAS

Qual é a criança que não gosta de brincar com tupperwares e frascos? Ensinar a reunir alguns destes utensílios antes das próximas compras poderá ajudar os mais pequenos a não recorrer a sacos de plástico no futuro.

As lojas a granel, ou mesmo alguns supermercados, já oferecem a possibilidade de levar os próprios recipientes e assim poupar não só o meio ambiente, como a carteira, visto existir um maior controlo. Para além de que organizar uma despensa com frascos de diferentes cores, formatos e devidamente etiquetados é sempre mais divertido!

LANCHEIRA AMIGA DO AMBIENTE

Atualmente, já existem algumas opções de lancheiras feitas de materiais reciclados e bastante mais resistentes que as tradicionais. Contudo, o interior também não deve ser descurado. Por exemplo, optar por embrulhar sandes ou snacks num pano com um padrão escolhido pela criança é uma alternativa que provavelmente será transposta para a vida adulta.

A utilização de garrafas de vidro ou plástico reutilizável, bem como as palhinhas de papel também são hábitos que uma vez adquiridos poderão acompanhar a presente e futuras gerações.

JOGO ENTRE FAMÍLIA

O plástico é o grande vilão do século XXI, por isso é necessário ensinar às crianças quais as armas possíveis para o derrotar. Uma dica simples e divertida, mas que irá começar a incutir nos mais novos a noção de consciencialização, é por exemplo criar um jogo entre a família – aquele que conseguir utilizar menos coisas de plástico, ganha!

Criar uma tabela para manter a pontuação de todos os elementos e atribuir prémios sustentáveis (sacos, garrafas ou palhinhas reutilizáveis) irá manter o desafio divertido e fácil para todos.

CONSCIENCIALIZAÇÃO

Qualquer uma destas sugestões será melhor interiorizada se a criança compreender o impacto que as pequenas coisas poderão ter na vida de todos. Para isso é necessário explicar o seu ciclo, ou seja, de onde é que a comida vem, como é produzida a eletricidade ou de onde vem a água potável.

Por exemplo, se a água vier de um rio próximo, como o podemos ajudar a manter-se limpo? Existe alguma quinta próxima de casa onde se possa comprar fruta e legumes?

Levar a criança a ver com os próprios olhos este tipo de processos e como os mesmos podem afetar diretamente as suas vidas, fará com que se torne mais fácil compreender a importância de ser mais sustentável.