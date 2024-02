Se está a pensar comprar ou vender casa, um passo fundamental é apurar o valor do imóvel. No entanto, esta nem sempre é uma tarefa fácil, já que há inúmeros fatores que influenciam o preço de uma habitação, desde a relação entre a oferta e a procura em determinada localização, até às características específicas da casa, como a tipologia e a qualidade dos acabamentos.

Neste artigo, saiba o que deve ser tido em conta na hora de apurar o valor de um imóvel, e como pode simular facilmente quanto vale a sua casa.

Valor do imóvel: O que é tido em conta?

Para estimar o valor de um imóvel, há uma série de fatores a ter em consideração. Entre eles:

- Localização: A localização é um dos fatores com maior influência no valor de um imóvel. Zonas centrais, com boas redes de transportes e serviços tendem a ser mais caras, enquanto localizações mais afastadas dos centros urbanos tendem a ter preços mais baixos.

- Tipologia e áreas: Regra geral, quanto maiores forem as áreas de uma casa, mais valiosa esta será no mercado. O número de divisões também influencie o preço, assim como a própria distribuição das áreas.

- Ano de construção: Por norma, uma casa mais recente é mais cara do que uma mais antiga. Aliás, se for uma casa bastante recente, ainda poderá estar dentro do período de garantia, o que faz o preço subir. Em certos casos, porém, casas antigas que foram alvo de obras de reconstrução podem até ser mais caras do que habitações novas.

- Exposição solar: Quando uma casa tem uma boa exposição solar e as divisões dispõem de uma ou mais janelas, o seu preço no mercado pode subir. Afinal, a entrada de luz natural é uma característica bastante valorizada e permite que a casa tenha melhores condições térmicas, principalmente se tiverem sido colocadas janelas mais eficientes, com vidro duplo.

- Características e acessibilidades do imóvel valorizadas por potenciais compradores: Além da própria habitação, existem outras características com um peso significativo no valor do imóvel. Se uma casa dispõe de garagem, piscina, arrecadação, um anexo, está inserida num condomínio ou está rodeada de espaços verdes, o seu valor de mercado vai ser mais alto.

Como estimar o valor de um imóvel?

A avaliação dos imóveis, como aquela que é feita no âmbito de pedidos de financiamento bancário, é realizada por peritos independentes. No entanto, para ter uma noção aproximada do valor justo de uma casa, pode recorrer ao método de comparação com o mercado, comparando o preço de habitações semelhantes, na mesma localidade.

Para ajudar nesta tarefa, há sites e ferramentas que compilam informações do mercado imobiliário, como o Simulador de Valor de Imóvel, do Doutor Finanças, em parceria com a Alfredo, que permitem estimar, com facilidade, o preço de uma casa, com base em transações efetivamente realizadas.

Através desta ferramenta, é possível perceber, por exemplo, que se quiser comprar ou vender um T2 no concelho da Amadora com 100m2 de área bruta, o preço médio ronda os 184 mil euros. Já em Vila Nova de Gaia, um apartamento com as mesmas características é vendido, em média, por cerca de 206 mil euros.