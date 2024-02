Para além da entrega da declaração de IRS, há outros prazos do IRS para 2024 a que deve estar atento, para conseguir declarar todas as suas informações essenciais.

Fevereiro: Do agregado familiar às faturas

O mês de fevereiro é marcado por várias obrigações declarativas que dizem respeito à entrega da declaração de IRS. No entanto, existem duas datas-limite que deve ter em mente: 15 de fevereiro e 26 de fevereiro.

Até ao dia 15 de fevereiro é necessário:

Proceder à comunicação dos elementos dos contratos de arrendamento de longa duração. Ou seja, os senhorios devem comunicar à AT que celebraram, renovaram ou cessaram um contrato de arrendamento de longa duração em 2023, para beneficiarem das taxas especiais de tributação que constam no Código do IRS.

Comunicação ou atualização do agregado familiar: Caso, em 2023, tenha nascido um dependente, tenha feito um acordo parental, uma mudança do estado civil, óbito de um dos cônjuges ou a mudança da residência permanente, deve proceder a esta alteração no Portal das Finanças. Caso contrário, a AT vai considerar as informações que constam na sua última declaração de IRS.

Se paga rendas relativas à transferência da sua residência permanente para o interior do país, deve declarar o valor deste encargo. O mesmo se aplica às despesas de educação (rendas de imóveis) por estar a estudar (ou ter dependentes a estudar) no interior do país.

Dia 26 de fevereiro é a data-limite para verificar, no e-fatura, as suas faturas referentes a 2023. Além de ter de verificar se todas as faturas foram registadas, caso seja necessário, precisa de complementar a informação de faturas pendentes ou até fazer o registo manual de faturas em falta.

Em março deve confirmar outras despesas e reclamar de valores/dados incorretos

Entre os dias 16 e 31 de março, os contribuintes devem consultar outros encargos que podem ser deduzidos na sua declaração de IRS. Estamos a falar de rendas, propinas, serviços públicos ou juros do crédito habitação para contratos celebrados até ao final de 2011.

No caso de verificar que existem erros relativos a valores ou dados apresentados no e-fatura ou no Portal das Finanças, tem o direito de reclamar até ao dia 31 de março.

Além disso, 31 de março é a data-limite para consignar 0,5% do seu IRS. Ou seja, se quiser escolher a entidade a quem vai consignar o seu IRS de forma antecipada, tem até ao fim de março para tomar uma decisão. Mas se deixar passar este prazo, ainda tem oportunidade de consignar o IRS quando entregar a sua declaração.

Entrega da declaração de IRS ocorre entre abril e junho

Como referimos, a entrega da declaração de IRS ocorre entre os dias 1 de abril e 30 de junho. No entanto, é recomendável que os contribuintes evitem entregar a declaração nos primeiros 15 dias, pois pode haver erros de cálculo e no sistema.

Após este período inicial, quanto mais cedo entregar a sua declaração, mas cedo pode receber o seu reembolso. Mas atenção. Dada a importância desta obrigação declarativa, deve preencher todos os dados com calma (se entregar a declaração modelo 3) ou verificar várias vezes os dados que constam no IRS Automático.

Julho é último mês para receber o reembolso do IRS

Caso tenha entregado a sua declaração de IRS até 30 de junho, se tiver direito a reembolso de IRS, a AT tem até ao dia 31 para emitir a nota de liquidação (onde constam todos os cálculos) e pagar-lhe o valor a que tem direito.

De agosto a dezembro os contribuintes devem pagar o IRS devido ao Estado

Por último, se tiver de pagar IRS às Finanças, saiba que tem até ao dia 31 de agosto para proceder à liquidação. Para quem entregou a declaração de IRS fora do prazo ou em situações excecionais acordadas com a AT, a data-limite para o pagamento deste imposto é 31 de dezembro.