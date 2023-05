Quem tem um crédito habitação pode ir pagando ao banco valores “extra” ao longo do contrato. Esta decisão permite reduzir o encargo total com o empréstimo. Mas é importante saber que os bancos podem cobrar comissões pelas amortizações.

Na prática, o banco empresta dinheiro e cobra uma taxa de juro, tendo a perspetiva de, ao longo do contrato, receber um determinado valor. Ao amortizarmos o crédito estamos a antecipar a liquidação de uma parte da dívida e o banco recebe menos em juros, sendo importante saber quanto vamos pagar para amortizar.

Custo depende do tipo de taxa

Assim, para compensar uma receita que afinal já não vai receber, o banco pode cobrar uma comissão por amortização antecipada. No caso dos contratos indexados a uma taxa variável, ou seja, a taxa Euribor, a comissão é de 0,5% do capital amortizado. Já nos contratos a taxa fixa a comissão é de 2%.

O valor que vai pagar pela amortização do seu crédito depende do tipo de taxa, mas também do valor da amortização. Se pensar em amortizar um crédito a taxa variável no valor de 10 mil euros, pagará 50 euros (10.000 x 0,005 = 50). Já se o crédito tiver uma taxa fixa o valor a pagar é de 200 euros (10.000 x 0,02 =200).

Comissão antecipada suspensa em alguns casos

A subida de juros levou o Governo a implementar algumas medidas de apoio às famílias. Entre elas está a suspensão do pagamento da comissão por amortização antecipada. Contudo, esta medida só abrange os créditos com taxa variável, e desde que o empréstimo tenha sido contraído para a compra ou construção de uma habitação própria e permanente.

Assim, até ao final de 2023, as famílias que queiram amortizar o seu crédito podem beneficiar desta medida, seja para fazer pagamentos suplementares, seja para transferirem o crédito para outras entidades, que proporcionem condições mais atrativas.

Amortizar crédito reduz encargos

Quando fazemos pagamentos extraordinários do empréstimo estamos a reduzir os encargos totais com o crédito habitação.

Assim, com a amortização de crédito conseguimos reduzir o encargo mensal ou antecipar o fim do contrato, diminuindo, em ambos os casos, o custo total do empréstimo. A decisão de antecipar o pagamento pode gerar poupanças consideráveis, sendo importante fazer algumas contas para saber se vale a pena amortizar o crédito habitação.