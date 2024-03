Não é segredo que, no mundo do empreendedorismo, as mulheres sempre enfrentaram uma série de desafios únicos. Segundo o Relatório de Progresso Global para as Mulheres 2024 da Avon, mais de metade (53%) das inquiridas em 2023 e 2024 concordam que existem barreiras que as impedem de criar o seu próprio negócio ou de se tornarem empresárias. Embora os fatores externos e os desafios sejam muitos, existem cinco traços de personalidade que qualquer empreendedora deve ter para serem bem-sucedidas no seu negócio. A Avon diz-lhe quais são.

Foto de Karolina Grabowska by Pexels