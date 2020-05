O maior inquérito de avaliação do desempenho escolar a nível mundial, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da OCDE, divulgou hoje um estudo sobre a literacia financeira dos estudantes, tendo por base as respostas de 117 mil estudantes de 20 países, incluindo Portugal, que se encontra em linha com a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Segundo o relatório da OCDE, Estónia, Finlândia e Canadá estão entre os países com uma pontuação média mais alta, enquanto a Indonésia e a Geórgia apresentaram os piores resultados, com mais de metade dos seus estudantes abaixo do nível 2 de competência, numa escala de cinco níveis.

Em Portugal, cerca seis em cada dez estudantes posicionam-se entre os níveis 3 e 5 de competência, mas são menos de 10% aqueles que se posicionam no nível 5, o mais alto, em que os jovens já são capazes de tomar decisões financeiras em contextos complexos que só se tornarão relevantes no seu dia-a-dia no futuro.

Estes resultados foram hoje apresentados pela chefe da Divisão de Seguros, Pensões Privadas e Mercados Financeiros, Flore Anne Messy, numa videoconferência em que participaram também o secretário-geral adjunto da OCDE, Masamichi Kono, e Yuri Belfali, chefe da Divisão da Primeira Infância e Escolas.