Como validar faturas?

No geral, o processo é bastante simples, no entanto, se deixar tudo para a última, pode ser moroso. O ideal é ir acedendo à plataforma uma vez por mês. Para tal, basta aceder ao e-Fatura, entrar em DESPESAS DEDUTÍVEIS EM IRS, clicar no botão CONSUMIDOR e, de seguida, fazer a sua autenticação, através do seu NIF e senha de acesso.

Se tiver faturas pendentes, clique em COMPLEMENTAR INFORMAÇÃO FATURAS e indique a categoria a que se refere cada uma das despesas. Se se enganar na categoria ou a fatura estiver numa categoria errada, pode retificá-la em ALTERAR.

Inserir faturas

Se detetar a ausência de uma fatura pode inseri-la manualmente. Para isso aceda ao menu FATURAS, clique em REGISTAR FATURAS e preencha os campos solicitados.

Categorias e-Fatura

É necessário validar todas as faturas de acordo com as várias categorias de despesa, apresentadas pelos diferentes símbolos:

Entram despesas como consultas, em Portugal ou na União Europeia, medicamentos, exames médicos, internamento, cuidados de enfermagem, transporte de ambulância, tratamentos, fisioterapia, próteses e ortóteses (muletas, aparelhos de correção de dentes, óculos, dentaduras), lentes de contacto, entre outros. Os seguros de saúde são indicados pelas seguradoras e aparecem por norma pré-preenchidos. Educação: Todas as despesas relacionadas com educação e formação profissional, manuais e livros escolares, explicações, propinas, creches, amas, alimentação em refeitório escolar, ensino de música e línguas estrangeiras, desde que reconhecidos pelo Ministério de Educação, etc. O material escolar só é considerado despesa de educação se for adquirido nos estabelecimentos de ensino. Se for adquirido nas lojas é considerado DESPESA GERAL FAMILIAR. As despesas dos filhos podem estar associadas ao NIF dos pais.

Contempla as despesas relativas a reparação e manutenção de veículos motociclos. Restauração e Alojamento: Estão incluídos os hotéis, pensões, aldeamentos, residências para férias e outros alojamentos de curta duração, turismo rural, parques de campismo, etc., assim como restaurantes, atividades de restauração em meios móveis, cantinas, cafés, bares, pastelarias, catering, estabelecimentos de bebidas, máquinas de distribuição automática de alimentos e bebidas, etc.

: Faturas relativas a cuidados médico-veterinários de animais de criação e companhia prestados em hospitais, clínicas e canis. Despesas gerais familiares : Trata-se de todas as despesas que não sejam consideradas nas outras categorias, como despesas de supermercado, vestuário, combustível, água, gás, luz, etc. Muitas vezes suscita dúvidas, porque o símbolo correspondente não aparece aquando da validação das faturas, pelo que a opção deve ser OUTROS.

Estas são as principais dicas dos especialistas do Cetelem.