O mercado de trabalho mudou radicalmente nas últimas décadas. As novas tecnologias e a internet criaram novos paradigmas e a globalização crescente trouxe novas exigências. Nos dias que correm, são muitas as requisições e os desafios com que os profissionais se confrontam. Mas, com as recomendações e com os gestos certos, é possível aumentar as suas competências para fazer face a uma concorrência cada vez maior.

1. Aposte no marketing pessoal

Prometa que, até ao final do ano, vai ler, pelo menos, um livro que a ajude a detectar erros e a encontrar o trilho profissional certo. Se não sabe por onde começar, aceite a sugestão de Yves Turquin, diretor-geral da Transitar, empresa especializada em outplacement fundada em 2001, começando por ler "What color is your parachute?", de Richard Nelson Bolles, um dos mais famosos guias de carreira do mundo.