28Nos dias que correm, é (praticamente) impossível escapar-lhe. "Estamos sempre sob algum stresse, o que é sinal de que estamos vivos. O problema é o stresse demasiado elevado, que tem consequências negativas, ao nível psico-fisiológico e comportamental, refletindo-se no desempenho, além de ser responsável pelo aparecimento de doenças", alerta Paulo Motta Marques, psicólogo clínico.

Como sugerem os autores do livro "Marketing pessoal", crie um diário de tempo, e registe as tarefas atuais e o tempo que cada uma lhe consome. Este diário permite-lhe fazer a análise do dia a dia e detetar o que poderá fazer em menos tempo. No seu horário laboral, fracione o tempo em períodos de 30 minutos e coloque as tarefas que desempenhou em cada período.

Esta divisão permite-lhe perceber se está a desperdiçar tempo. É nas dificuldades do quotidiano que se desenvolve a argúcia profissional. Tony Schwarz, autor do livro "The way we're working isn't working", lembra que "muitas mulheres continuam a trabalhar mais do que os homens". Aquilo a que o sociólogo Arlie Hochschild chamou de o segundo turno.