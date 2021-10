A emergência climática é… urgente!

As preocupações com o nosso planeta estão na ordem do dia, felizmente. Ganhámos a consciência de que é necessário promover a sustentabilidade do nosso planeta para as gerações futuras. Precisamos de cuidar do planeta e parar a sua degradação, existindo cada vez mais campanhas de sensibilização e ações concretas de correção.

E as temáticas sociais?

É certo que existem emergências climáticas mas não nos podemos esquecer de outras urgências. Por exemplo, tem havido uma grande preocupação com temáticas sociais, como sendo um acesso universal à educação (essencial para a dignidade da pessoa e para o desenvolvimento económico), a promoção de igualdade de oportunidades ou um uso mais responsável e racional dos recursos.

Em que consiste o investimento sustentável?

O investimento sustentável tem vindo a entrar nas estratégias de investimento nos últimos anos, sendo que a pandemia que atravessamos fez disparar os montantes investidos. Falamos da procura por fundos de investimento assentes em três pilares fundamentais:

Ambiente (E);

Social (S);

Governo de Sociedades (G).

Os fundos ESG orientam os seus investimentos para empresas e projetos que se enquadrem numa lógica de responsabilidade empresarial nestas três áreas. Ou seja, na hora de decidir onde aplicar o dinheiro, estes fundos pesam a rentabilidade e a sustentabilidade numa ou mais daquelas três áreas.

Por outro lado, esta postura de investimento pretende também incentivar as empresas a adotar práticas mais responsáveis nestas três vertentes o que, a prazo, implicará numa maior responsabilidade social do tecido empresarial.

O que significa isto para os seus investimentos?

Há um ditado nos mercados que diz que o dinheiro não tem nome, raça ou ideologia. É verdade. O dinheiro não tem estas qualificações. No entanto, os investidores devem ter a preocupação onde o seu dinheiro é investido. Ao investir em fundos que cumprem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) consagrados pelas Nações Unidas está a garantir que o seu dinheiro é aplicado em projetos sustentáveis e que respeitem os seus valores. Na prática, vai rentabilizar os seus investimentos de forma responsável ou, como dizíamos acima, vai poder ganhar dinheiro e ajudar a sociedade mesmo tempo.

Onde encontrar estes Fundos de Investimento?

Existem diversas soluções de investimento sustentável, sendo uma delas o Banco CTT Investimento Sustentável. Este é um produto em formato de seguro financeiro ligado a fundos de investimento (unit linked) que estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. Ao investir neste seguro financeiro, tem acesso a um conjunto de vantagens que podem ser muito relevantes:

Diversificação dos seus riscos por diversos fundos de investimento e classes de ativos; Acesso a gestão profissional, o que promove uma melhor gestão de riscos; Fundo de investimento autónomo; Enquadramento fiscal mais favorável associado às mais-valias; Entregas programadas de montantes reduzidos, permitindo investir ao longo do tempo; Sem comissões de subscrição e sem encargos de resgate após o primeiro ano de contrato; Financiamento de projeto de Hortas Bio em 14 escolas nacionais, uma iniciativa promovida pelo Programa Eco-Escolas da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), contribuindo assim para a sensibilização e educação dos nossos jovens e das comunidades para os temas da sustentabilidade. Por exemplo, irá financiar a criação e manutenção de hortas escolares cultivadas de modo biológico, o que implicará uma maior sensibilização para os temas de alimentação saudável e sustentável.

De notar, ainda, que ao investir no produto comercializado pelo Banco CTT irá receber um relatório semestral com os resultados sociais e ambientais promovidos pelos seus investimentos, mostrando também este “retorno” social que conquistou.

É importante ter em mente que esta é uma solução sem capital e sem taxa de retorno garantida. Quer isto dizer que poderá perder parte do capital investido, embora o objetivo seja a rentabilização de longo prazo. Numa altura em que é fundamental promover a poupança de longo prazo, a solução de Investimento Sustentável pode fazer toda a diferença na sua carteira e no meio ambiente.