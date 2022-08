Entrar no mercado de trabalho é um verdadeiro desafio, pelo que é importante estarmos bem preparados para lidar com tanta informação: da entrevista de emprego, às propostas salariais que nos podem fazer, até à gestão do primeiro salário.

Neste artigo, ajudamo-lo a perceber quanto pode receber, como interpretar as componentes salariais e como poupar parte do ordenado.

Qual é o salário médio de um jovem?

O valor médio de salário que se recebe num primeiro emprego depende da função e da área para a qual vai trabalhar, bem como as habilitações.

Então, para saber quanto pode ganhar, informe-se antes de se candidatar a vagas de trabalho sobre as funções para as quais pondera ir. Pesquise junto de quem esteja já no mercado de trabalho, investigue online e analise rakings que o ajudem a tomar uma decisão informada.

Segundo dados da Fundação José Neves, em 2021, o salário médio de um jovem com o ensino secundário era de 893 euros. Mas, para os jovens com uma licenciatura, o salário médio passa para 1.296 euros. Estes valores englobam várias áreas e funções, pelo que o salário que lhe oferecerem pode ser mais alto ou mais baixo que esta média.

Se souber quais os valores oferecidos consoante função, consegue mais facilmente negociar o seu salário com a empresa. Normalmente, nas entrevistas de emprego perguntam qual a expectativa salarial do candidato. Pelo que é uma oportunidade para: perceber o que lhe estão a oferecer e igualar expectativas.

Diferença entre salário bruto e salário líquido

Ao ter contacto com o primeiro salário, é importante diferenciar o valor bruto do valor líquido. Nas propostas salariais, é comum as empresas apresentarem o salário bruto, mas não é este o valor que vai receber. Por isso, deve conhecer a diferença entre estes dois conceitos.

O salário bruto engloba todas as possíveis componentes do seu rendimento: o base, isenção de horário, subsídio de alimentação, entre outros que podem ser oferecidos, bem como os valores dos impostos que vão para o Estado. Estas componentes salariais podem ser variadas de acordo com a empresa: pode apenas receber o salário base e o subsídio de alimentação, ou a proposta conter outras componentes.

Mas o salário líquido que vai entrar na sua conta no final do mês, é o valor já com os descontos todos feitos pela empresa, entregues ao Estado. Estes descontos são feitos para a Segurança Social (11% do rendimento base, no caso de trabalhador por conta de outrem), e para o IRS, cujo valor tributado depende do rendimento (quanto mais elevado, maior a taxa aplicada).

Se receber mais do que uma proposta de trabalho, analise este fator para que perceba de que forma é composta cada proposta salarial que lhe estão a fazer. Utilize o Simulador de Salário Líquido para fazer contas e comparar.

Como poupar parte do salário?

Começar a receber um salário mensal permite uma liberdade que antes não tínhamos. Podemos passar a fazer a nossa vida sem pedir dinheiro aos pais, mas também passamos a ter outra responsabilidade.

Qual é o próximo passo no que toca a alcançar a independência? Ao passarmos a receber um ordenado, temos também de pensar que podemos começar a construir uma almofada para o futuro.

Querer sair de casa dos pais, seja ao arrendar ou ao comprar um imóvel, implica uma grande despesa, pelo que é importante começarmos a preparar-nos desde cedo.

Então, como podemos começar a poupar parte do salário? Primeiro, é importante estabelecer objetivos. Perceber de quanto dinheiro precisamos para alcançar essas metas. E, depois, avaliar que parte do ordenado conseguimos alocar de parte mensalmente.

Por exemplo, se não tivermos despesas fixas mensalmente, será mais fácil começar a poupar. Pelo que devemos evitar créditos e prestações mensais logo de início.

Para começar a alocar certa parte do salário para a poupança todos os meses, o ideal é transferir esse valor para outra conta. Uma conta na qual não mexa. Até pode agendar uma transferência automática mensal.

Existem vários desafios de poupança que pode testar, para que perceba qual funciona melhor no seu caso. Se quiser aproveitar melhor o salário e alocar uma menor parte para a poupança mensal, também é válido. Alcança a poupança desejada a um ritmo mais lento, mas o importante é manter o esquema e não desistir.

Afinal, prepararmos uma almofada resultante do nosso trabalho, esforço e dedicação, vai compensar no momento em que concretizarmos os nossos sonhos futuros.