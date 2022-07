Com a subida progressiva das taxas Euribor em todos os prazos, é normal que esteja a viver um momento de incerteza se vai comprar casa. Até há bem pouco tempo, a taxa variável era vista com bons olhos pela maioria dos portugueses. Aliás, em Portugal, a maioria dos créditos habitação estão indexados à Euribor.

Mas olhando para a subida dos juros e sem certezas de que valores podem alcançar, muitas pessoas ponderam alternativas que oferecem mais estabilidade. A taxa mista é uma destas soluções.

Como funciona um crédito habitação com taxa mista?

Um crédito habitação com uma taxa mista, funciona por duas fases distintas. Na primeira, o cliente beneficia de uma taxa fixa aplicada à fase inicial do contrato. Em Portugal, os períodos mais comuns em que vigora uma taxa fixa são de 5, 10 e 15 anos. Mas há a possibilidade de conseguir um período fixo superior ou inferior.

Numa taxa mista, a taxa de juro fixa (que vai ser aplicada nos primeiros anos de contrato) é calculada com base no valor do swap acrescido do spread. Quando o período inicial acordado acaba, o contrato do crédito habitação passa a ser indexado à taxa variável.

Imagine que tem uma taxa mista com um período inicial fixo durante quatro anos. Durante 48 meses a sua prestação de crédito terá o mesmo valor. Após os 4 anos, a sua prestação deixa de ser fixa e passa a estar sujeita às flutuações da taxa Euribor, de acordo com o prazo contratado. Se for uma taxa Euribor a 12 meses, a sua prestação é revista anualmente, se for uma taxa a seis meses, será semestralmente.

A composição dos juros na taxa mista

Caso esteja a analisar propostas de crédito habitação associadas a um regime de uma taxa mista, é fundamental que olhe bem para a composição dos juros do seu crédito. Afinal, este é um regime que implica uma mudança de taxa de juro (de fixa para variável) durante o contrato.

Assim, pode acontecer que nos primeiros anos de contratos tenha uma TAN, composta pelo swap e spread, e nos anos seguintes terá outra TAN, porque deixa de estar associada a um swap e passa para taxa variável. O que deve ter em consideração é que o spread também pode ser diferente. Seja quais forem as condições, estas têm de ficar definidas no contrato. Ou seja, o que não ficar definido no início não pode ser aplicado.

Há ainda bancos que para atrair clientes lançam condições promocionais. Nesta altura, há bancos que estão a praticar campanhas promocionais onde oferecem aos seus clientes uma TAN inferior a 1% durante os primeiros quatro anos do contrato de crédito habitação.

E dado que a maioria dos prazos da Euribor se encontram em valores positivos, esta é uma solução muito atrativa. No entanto, esteja atento ao valor que será aplicado ao seu spread quando entrar no período variável.

Se está a pensar comprar casa com recurso ao crédito ou está a ponderar rever as condições do seu crédito, peça várias propostas em instituições distintas, e caso precise de ajuda recorra a um intermediário de crédito para ajudá-lo a encontrar as melhores condições do mercado para si.