É muito comum existir o pensamento que construir uma casa sai muito mais caro do que comprar uma já construída. Mas será verdade? Em tempos de pandemia, a realidade é que o mercado imobiliário, em algumas zonas e nalgumas tipologias, continua a praticar preços elevados e, mesmo com a economia a cair, continua a existir a febre do imobiliário, em que os portugueses continuam a comprar casa. Por isso, e depois de comparar e fazer contas, pode vir a surpreender-se com o facto de que construir uma casa pode sair ao mesmo preço ou até bem mais barato do que comprar.

Claro que construir casa pode ser apenas o sonho de alguns e também tem as suas desvantagens. Por isso, antes de tomar uma decisão, é importante que analise as vantagens e desvantagens destas duas alternativas.

Vantagens e desvantagens de construir casa

Ter a casa dos seus sonhos é uma alternativa que pode ponderar, sem ter de pagar pela especulação imobiliária que existe em alguns pontos do país. Contudo, nesta solução, e para além dos pontos positivos, também deve considerar os seus pontos negativos.

Comecemos então por enumerar as suas vantagens:

Oportunidade de contruir uma casa ao seu gosto;

Maior flexibilidade para escolher a zona;

Maior possibilidade de evitar a especulação mobiliária e poupar, uma vez que tem o poder de escolher todos os materiais, empresa de construção, acabamentos, fornecedores, entre outros;

Precisa de financiamento? O crédito para construção é uma modalidade bancária que, para além de permitir-lhe concretizar o seu sonho, permite obter ter prazos mais alargados, o que leva a ter prestações mais baixas. Para além disso, durante a construção, pode beneficiar da carência de capital, isto é, entre o período máximo de 24 e 36 meses, apenas vai pagar os juros do empréstimo;

O IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) para construção também é menor face à compra de uma casa (nova ou usada);

Possibilidade de investir e remodelar ao longo do tempo, se dispuser desse capital no momento.

Por outro lado, construir uma casa tem como desvantagens:

É um processo mais burocrático e lento, relativamente à compra de uma casa construída;

Para que o processo seja ligeiramente mais rápido, pode optar por comprar um terreno com projeto aprovado, no entanto, vai construir algo de acordo com o gosto de terceiros;

Se já possuir um terreno, mas se este não tiver viabilidade de construção, não pode avançar com o projeto. Por isso, se está a pensar comprar um terreno para construir, deve ter em consideração algumas questões para não vir a ter surpresas;

Se precisar recorrer ao crédito para construção, saiba que o dinheiro é libertado em tranches (entre três e seis), à medida que a obra for avançando. Para que o banco possa ir libertando estas parcelas, o perito vai fazendo vistorias à obra, o que representa um custo extra. Nalguns casos, a primeira tranche só é libertada se existir já alguma obra feita, o que leva a precisar de mais esse dinheiro inicial;

Ainda na continuação do crédito, como vai ter carência de capital, também não vai existir amortização da dívida. Por isso, quanto mais tempo demorar a construir, mais juros vai ter de pagar. Para protegê-lo nesta situação, e se possível, no contrato de empreitada, acorde com o construtor uma data para a conclusão e defina as penalizações que este terá de pagar por dia, caso a obra se atrase;

Podem existir gastos extra que não estão contabilizados inicialmente e que podem levar a que, no final de contas, a obra saia mais cara;

Custos extra com licenças, autorizações e o projeto da casa.

Vantagens e desvantagens de comprar uma casa

Por outro lado, comprar uma casa já feita, seja ela pronta a habitar ou a necessitar de obras, costuma ser a solução mais procurada pelos portugueses, ainda que possam estar a pagar um preço inflacionado. E porquê? Porque efetivamente tem as suas vantagens, e são elas:

Processo mais rápido e menos burocrático;

Se o imóvel estiver pronto a habitar, precisará de menos tempo até à sua mudança;

No caso de precisar de solicitar um crédito habitação, e em caso de este ser aprovado, o capital é disponibilizado na sua totalidade no momento da escritura;

Se o imóvel não se encontrar numa zona inflacionada, pode revelar-se numa solução mais económica face à construção.

Contudo, e à semelhança da construção, esta opção também traz consigo desvantagens, tais como:

Se não tiver poder económico para comprar nas zonas onde pretende, vai ter que se limitar aonde o imóvel está inserido;

Se a casa já estiver construída, é-lhe impossível escolher os materiais, podendo, inclusive, ter que gastar algum dinheiro em obras;

Impossibilidade ainda de escolher os acabamentos e disposição da casa;

Se precisar de fazer remodelações no imóvel após a compra, acaba por pagar bem acima do que possivelmente a casa vale;

Desconhecimento dos problemas da casa bem como os materiais utilizados na mesma;

Preços inflacionados nalgumas zonas do país e tipologias, que podem chegar mesmo a ser superiores face a construir uma casa de raiz;

Inexistência de garantia por parte do empreiteiro caso o imóvel tenha sido construído há mais de cinco anos;

Pagamento do Imposto de Selo;

IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) superior face à construção.

Como pode verificar, existem vantagens e desvantagens em ambas as opções. Por isso, a melhor solução vai ser aquela que se adaptar não só aos seus gostos pessoais e familiares, mas também ao que pode suportar financeiramente.