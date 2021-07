Conheça os seus créditos atuais

A consolidação de créditos é uma estratégia de otimização da sua carteira de créditos. Para perceber as potencialidades para o seu caso concreto, deverá identificar os vários créditos que tem em curso, procurando identificar:

Montante total em dívida;

Taxa de juro, tendo em conta não só a taxa nominal mas todos os custos associados, como sendo as comissões ou o custo com seguros;

Valor da prestação mensal.

Simule a sua nova prestação

Na posse daquela informação, deverá aceder ao simulador de crédito consolidado e perceber qual será a sua nova prestação. A informação para simulação é muito simples. Bastará introduzir o montante a consolidar (pode ser o montante total em dívida ou um valor superior, caso deseje liquidez adicional para um novo projeto) e o prazo. O simulador irá apresentar o valor da prestação mensal, a TAN (taxa anual nominal), a TAEG (taxa que engloba todos os encargos com o crédito) e o MTIC, ou seja, o montante total do crédito que pagará ao longo de todo o contrato.

Submeta o seu pedido

Depois de escolher a prestação que mais se adequa ao seu orçamento familiar, basta submeter o seu pedido de crédito. O processo é muito simples:

Introdução de dados pessoais como o nome, data de nascimento, género, estado civil e número de dependentes;

Introdução de dados profissionais como profissão e tipo de contrato;

Introdução de dados financeiros como rendimentos e despesas;

Depois do pedido submetido, será contactado por um analista de crédito da Cofidis que dará seguimento ao processo.

Envie os documentos necessários para o crédito consolidado

Documento de identificação 1º e 2º titulares;

Comprovativo de morada em nome de um dos titulares;

Comprovativos de dívida válidos de todos os créditos a consolidar;

Comprovativo de rendimentos 1º e 2º titulares;

Comprovativo de IBAN em nome de um dos titulares.

Financiamento e liquidação

Com o pedido de crédito aceite a Cofidis faz a liquidação dos créditos a consolidar, mesmo os que estão em curso noutras entidades. Caso tenha solicitado um valor de liquidez adicional, o remanescente é transferido para a sua conta bancária. A grande vantagem deste processo é a grande comodidade pois a Cofidis trata de tudo por si.

Aproveite a redução de encargos

Com a consolidação dos seus créditos reduzirá as suas prestações mensais e libertará espaço no seu orçamento para aquilo que bem entender. Logo, resta-lhe aproveitar e viver uma vida mais desafogada e com renovadas oportunidades.

Como viu, o processo de consolidação de créditos é muito simples. Envolve a recolha de alguma informação e a disponibilização de documentação de suporte, mas é algo muito intuitivo. Por que não experimentar?