O impacto da componente profissional nas nossas vidas é enorme. Quando não estamos satisfeitos no trabalho, isso ressente-se na nossa vida pessoal. Acontece que nem sempre conseguimos, sozinhos, identificar o que está errado e o que podemos fazer para avançarmos profissionalmente. É aqui que o coaching de carreira entra em ação. Neste artigo, escrito com o apoio dos coaches de carreira registados no Mundo Ageas, descubra o que é e quais as vantagens deste processo.

A origem do coaching enquanto disciplina de desenvolvimento pessoal

Provavelmente, já ouviu dizer que “o coaching está na moda”. No entanto, se é verdade que há cada vez mais pessoas interessadas nesta área, achar que se trata apenas de uma tendência é injusto e redutor. Afinal, o termo ‘coach’, enquanto alguém que guia outra pessoa com menos experiência a alcançar determinados objetivos, surge pela primeira vez em 1830. O local é a Universidade de Oxford e o termo refere-se ao tutor que “conduz” o aluno ao sucesso nos exames.

Apesar desta origem longínqua, a sistematização do coaching enquanto disciplina surge apenas em meados do século XX, associada ao desporto. É Timothy Gallwey, treinador de ténis na Universidade de Harvard e autor do famoso livro “The Inner Game of Tennis”, editado pela primeira vez em 1974, que estabelece os princípios do coaching atual, ao provar a influência da componente psicológica e das habilidades comportamentais do atleta – as designadas soft skills – no desempenho físico.

O coaching de carreira e outras vertentes do coaching

Rapidamente, as técnicas e os ensinamentos de Gallway começaram a ser utilizados nas empresas e, progressivamente, o seu principal propósito – despertar o potencial das pessoas para maximizar a sua performance –, foi sendo desenvolvido e aplicado às mais diversas áreas. Assim nasceu este serviço, cujo especialista é genericamente designado por coach, e o seu cliente, por coachee.

Sendo as duas grandes vertentes do coaching o Life coaching e o Business coaching, cada uma delas desdobra-se em áreas ainda mais específicas do desenvolvimento pessoal. Eis alguns dos nichos do coaching:

Coaching de liderança

Coaching pessoal

Coaching de relacionamentos

Coaching de alta performance

Coaching de bem-estar

Coaching espiritual

Coaching de família

O que é o coaching de carreira?

Inserido nessa vertente mais global que é o business coaching – ou coaching executivo –, o coaching de carreira é um processo que se foca na progressão profissional do coachee e no desenvolvimento das suas soft skills, tais como a assertividade, a autoconfiança, a empatia, o pensamento crítico ou a capacidade para resolver conflitos, entre outras. O objetivo último é ajudar o coachee a atingir as metas que para si são sinónimos de realização profissional.

À semelhança de outros processos de coaching, também a metodologia do coaching de carreira se baseia em sessões ‘1 para 1’, entre coach e coachee. As sessões iniciais servem para analisar a situação atual do coachee, perceber as suas aspirações em termos profissionais, identificar as competências a melhorar e fixar objetivos. Depois, recorrendo a diferentes ferramentas e técnicas, o especialista em coaching traça um plano de ação, que o coachee deve realizar com o seu acompanhamento, de forma que se possa ir avaliando o progresso e ajustando estratégias.

O processo de coaching de carreira tanto pode acontecer por iniciativa particular, como pode ser proporcionado ao colaborador pela entidade empregadora. Sobretudo nas grandes companhias multinacionais, esta é uma forma de incentivar e valorizar os seus trabalhadores, oferecendo-lhes os recursos necessários para poderem crescer dentro da organização.

Quando recorrer a este tipo de serviço?

Em qualquer momento da sua vida adulta poderá beneficiar de um processo de coaching de carreira, no entanto, há três momentos em que é mais frequente recorrer a este tipo de serviço:

Início de carreira – se terminou os estudos e quer iniciar a sua vida profissional da melhor forma, contratar um coach de carreira irá ajudá-lo a planear um futuro de sucesso e a definir os passos para lá chegar;

Transição de carreira – se gostava de trabalhar noutra empresa ou enveredar profissionalmente por uma nova área mas está com medo da mudança, um coach de carreira poderá ajudá-lo a ganhar o foco, a confiança e o impulso de que precisa;

Aperfeiçoamento – o desenvolvimento pessoal deve ser cultivado de forma contínua e há sempre aprendizagens a fazer para melhorar o desempenho profissional; trabalhar com um coach de carreira, nomeadamente numa fase de alguma estagnação, irá permitir identificar que competências e habilidades deverá adquirir, ou aperfeiçoar, para alcançar o próximo nível, rumo à excelência.

Quais as vantagens?

Agora que já sabe o que é o coaching de carreira, vamos falar-lhe das vantagens concretas em investir neste processo de desenvolvimento pessoal e profissional. De acordo com os coaches de carreira, os resultados finais de um processo de coaching variam de pessoa para pessoa, de acordo com os seus objetivos específicos e do seu nível de compromisso. No entanto, de uma maneira geral, todos os benefícios que se seguem costumam ser alcançados:

Maior autoconhecimento;

Visão mais clara e objetiva da carreira;

Autoconfiança e motivação aumentadas;

Maior à vontade em situação de entrevista;

Currículo otimizado;

Maior capacidade de liderança;

Melhor gestão do tempo e maior produtividade;

Maior assertividade e melhor tomada de decisão;

Capacidade para networking reforçada;

Melhor comunicação.

Contrate um coach e dê o próximo passo

Ainda que se sinta feliz no seu emprego, há com certeza aspetos do seu desempenho a melhorar. Trabalhando tais pontos poderá chegar mais longe, tanto em termos de desafios profissionais, quanto na questão salarial. Como disse Bill Gates, “toda a gente precisa de um coach” e, neste caso, contar com o apoio de um coach de carreira irá fazer toda a diferença.