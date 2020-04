Embora a CMD dê para ser ativada presencialmente, com a pandemia que o mundo está a atravessar, recomendamos que o faça online, sem sair de casa. Existem duas formas de o fazer, e são elas as seguintes:

1. Através do cartão de cidadão, para cidadãos portadores do cartão de cidadão, leitor de cartões e código PIN de autenticação;

2. Através dos dados de acesso ao Portal das Finanças, e exclusivamente para fins de autenticação, solicitando o envio de carta, com palavra-chave temporária gerada automaticamente e de forma aleatória para a morada do titular do cartão de cidadão. Depois de receber a carta, poderá autenticar-se com a sua chave móvel.

A CMD associa um número de telemóvel e um código PIN escolhido pelo próprio ao número de identificação civil de um cidadão português ou ao número de passaporte para um cidadão estrangeiro residente em Portugal. Após a introdução destes dados no site onde pretende navegar, é-lhe enviado um código numérico para o seu email, telemóvel ou Twitter, dependendo da sua escolha.

É considerado mais seguro receber o código de segurança numérico por telemóvel do que receber por e-mail. Se registar os dois, o contacto e o e-mail, pode escolher em cada autenticação por qual dos meios pretende receber o código em questão.

Quais os portais onde a posso utilizar?

Sem sair do seu sofá, e à distância de um clique, pode ir até aos seguintes portais para renovar ou assinar documentos:

ePortugal;

Instituto dos Registos e Notariado, I.P.;

Segurança Social;

Autoridade Tributária e Aduaneira;

Caixa Geral de Depósitos;

Portal SNS;

Millennium BCP;

Novo Banco;

IMT;

Registo Criminal Online;

Activobank;

ADSE;

EDP Comercial;

Entre outros

Com esta ferramenta ainda é possível assinar documentos como contratos de promessa compra e venda, certificados, contratos de serviços e entre outros, a partir de qualquer lugar.