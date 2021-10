31 de Outubro: chegámos aquele que supostamente é o dia mais assustador do ano. Mas se julga que o motivo é o Halloween, não podia estar mais enganado! Isto porque para a maioria dos portugueses o real susto é vivido no momento que abrem as suas faturas. E isso acontece ao final de cada mês.

Foi exatamente com o objetivo de consciencializar os consumidores para repensarem nos seus gastos e da necessidade de poupar que se criou este dia. E como especialista na matéria, a Selectra não quis ficar de fora e preparou algumas dicas essenciais para colocar em prática em sua casa e reduzir assim o montante que paga mensalmente por todas as despesas domésticas.

Mantenha os equipamentos limpos

Sabia que só o simples facto de limpar regularmente o pó dos radiadores, ajuda-o a poupar até 10% da energia consumida? Ora nem mais! Um equipamento limpo consegue funcionar muito melhor que um sujo, e isso é um hábito que pode ser implementado em todos os eletrodomésticos de sua casa.

Tenha atenção à temperatura da água

Água quente gasta sempre mais energia do que água fria, seja qual for a sua utilidade. Assim, a Selectra aconselha-o a ajustar a temperatura da sua caldeira para um máximo de 45ºC e a reduzir os ciclos de 60ºC da sua máquina de lavar para 40ºC, uma vez que o ajuda a poupar 25% de energia.

Opte por lâmpadas economizadoras

Da próxima vez que for comprar lâmpadas opte pelas LED invés dos modelos convencionais. Isto porque as primeiras têm um consumo médio de 35 kWh/ano, o que representa um custo na fatura de 5 euros/ ano, ao contrário das halogéneas que por consumirem 123 kWh/ano, aumentam o custo para 18 euros.

Ajuste a temperatura dos aquecedores

Bem sabemos que há dias que é indispensável ligar o aquecedor, mas existem formas de conseguir economizar mesmo assim. Um dos truques é desligar o aquecimento 1 hora antes de se ir deitar ou reduzir a sua temperatura para menos 3 ou 4ºC quando tiver de se ausentar de casa.

Dê uso aos temporizadores

Quantas vezes não deixa aparelhos ligados à ficha ou em stand-by durante horas a fio? Este é um erro típico que todos cometemos, seja por distração ou esquecimento, e é aqui que entram os temporizadores como nossos aliados na poupança.

Tome como exemplo o router que consome em média 200 kWh por ano: se o deixar ligado a um temporizador ele irá desligar-se automaticamente, conforme as suas indicações, e deixar assim de consumir energia quando não estiver a ser utilizado.

Reduza a quantidade de água desperdiçada

Fechar sempre a água enquanto lava os dentes, aproveitar a água de cozinhar para regar as plantas e não encher as panelas com água em excesso. Tudo isto são dicas úteis e simples de como pode poupar nesta fatura.

Coloque um caixote do lixo na casa de banho para evitar deitar resíduos na sanita. Ao não descarregar a sanita com mais frequência do que o necessário, pode poupar até 1200 litros por mês.