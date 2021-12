Embora com diferentes propósitos e fins, há aspirações que são uma constante em todos nós. Entre elas, a de termos uma resposta simples, capaz de nos abrir horizontes, face a cada pergunta ou problema que se ergue nas nossas vidas. Soluções concretizáveis, ao alcance das famílias, é exatamente o que Luís consegue oferecer na Feira dos Sofás. Do seu percurso na empresa nacional de mobiliário e artigos para o lar, com 22 lojas em todo o país, Luís destaca uma “parceria de grande proximidade na verdadeira aceção da palavra”, aquela que mantêm com a Cofidis.

“Temos caminhado juntos, crescido juntos, temos sentido sempre o apoio necessário por parte da Cofidis. Assim como temos também procurado sempre valorizar a parceria para o nosso lado”, sublinha o colaborador da Feira dos Sofás, sem esquecer o “acompanhamento muito próximo, quase familiar”, com a empresa que opera desde 1996 em Portugal.

A parceria entre a Feira dos Sofás e a Cofidis, que também dura há 11 anos, tem resultado em benefício dos clientes, recorda o entrevistado: “são sempre quem mais ganha com esta parceria, através da Cofidis e das soluções que oferecemos com muita facilidade dentro de loja”.

Uma parceria que materializa os sonhos dos clientes. “Muitas vezes, os nossos clientes têm objetivos que, julgam, só poderão construir a longo prazo. Na realidade, conseguimos demonstrar, com frequência, que o podem fazer com facilidade e de forma pouco custosa. Acabam por adquirir os bens de uma só vez. Entram para adquirir um único produto e saem com a casa toda mobiliada”.

À felicidade dos clientes não é alheio o efeito do crédito em cadeia que começa com a Cofidis, como nos explica Luís: “os nossos clientes conseguem adquirir mais, nós vendemos mais, assim como os nossos distribuidores. É um win-win em que toda a gente ganha”.

A função de direção-geral acaba por afastar o Luís mais da loja, mas quando passa por lá, afirma “recebo o relato de famílias que saíram satisfeitas e surpreendidas por não pensarem que conseguiriam ter uma evolução tão rápida e grande nas suas vidas”. “É realmente um impacto muito positivo na vida dessas pessoas”, conclui.

A história de Luís é um testemunho real, igual a tantos outros, que a Cofidis ajuda a construir. No momento em que celebra um quarto de século no nosso país, a empresa já ajudou mais de um milhão de pessoas a concretizar projetos, numa relação sustentável e personalizada, em diferentes dimensões, da compra de automóvel, ao lançamento de um negócio, na prossecução dos estudos, ou para fazer face a despesas do quotidiano. Tudo isto com a comodidade de um processo 100% online.