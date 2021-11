Vivemos um tempo em que as histórias não se fazem sozinhas. De episódios isolados, nasce uma cadeia de oportunidades e, com elas, vidas que tomam um novo rumo. Percebemos isso mesmo na história que nos traz Luís Soares, coordenador da Auto Usados, uma marca do Grupo Auto-Industrial, empresa nacional, pioneira do setor automóvel em Portugal e com diversificação da sua atividade nos setores náutico e agrícola.

Luís Soares “conhece os cantos à casa”, como usualmente é dito, pois, como nos relata, trabalha na Auto Usados “há cerca de 20/21 anos”. Duas décadas permitiram ao Luís contactar de perto com muitas histórias de sucesso, tornando-o testemunha de parcerias duradouras.

Neste caso, a parceria da Auto-Industrial com a Cofidis, “com bastantes anos, assenta muito na base do crédito automóvel”, adianta o entrevistado, para acrescentar, “quando um cliente se dirige às nossas instalações para aquisição de uma viatura, nós propomos-lhe o financiamento”. Uma proposta a que não é alheia a ligação da Auto-Industrial com a Cofidis, “com quem temos o maior vínculo a nível bancário”.

Luís vê no financiamento vários aspetos positivos a diferentes escalas: “na vida das pessoas, mas também no nosso negócio e na economia de um modo geral”. Recordo-me de algumas histórias de clientes que fizeram a aquisição de viatura recorrendo ao financiamento da Cofidis. São histórias felizes”.

O coordenador da Auto Usados detalha a dimensão deste impacto com um dos momentos que não esquece: “vendemos viaturas para a TVDE [empresas privadas que fazem o transporte de passageiros em veículos descaracterizados]. Recordo-me, particularmente, de um cliente da Auto-Industrial que começou por adquirir uma viatura. Por não ter capacidade financeira para comprar o carro a pronto-pagamento, recorreu ao financiamento da Cofidis”.

A história poderia ter aqui o seu ponto final, mas não teve, e Luís explica os porquês: “hoje, a pessoa em causa, já vai no seu sétimo ou oitavo carro. São sete pessoas que contratou para, por sua vez, fazerem o transporte de pessoas do ponto A para o ponto B. São sete carros que vão às revisões, que mudam de pneus, que vão às bombas de gasolina. Tudo isto faz mexer a economia e, no início, esteve o financiamento da Cofidis”. Luís Soares é perentório: “há que ficar contente por haver uma empresa que concede este tipo de financiamento a terceiros”.

No seu percurso de vida profissional, Luís relembra outros momentos, o de “pessoas que ao terem problemas de saúde, contaram com a presença da Cofidis, apoiando-as na prestação que deixaram de pagar”. Um encargo que “passou para a seguradora associada à Cofidis. Deixa de ser um peso para a pessoa e passa a ser uma vantagem. E isso, realmente, as pessoas não esquecem”.

Esta é uma história real, igual a milhares de outras histórias concretas que a Cofidis acredita ajudar a construir. No momento em que celebra um quarto de século em Portugal, a empresa já ajudou mais de um milhão de pessoas a concretizar projetos, numa relação sustentável e personalizada, em diferentes dimensões, da compra de automóvel, ao lançamento de um negócio, na prossecução dos estudos, ou para fazer face a despesas do quotidiano. Tudo isto com a comodidade de um processo 100% online.

A história que Luís Soares nos apresenta termina sem esquecer, uma vez mais, a componente humana: “a relação de muitas anos com a Cofidis é também uma ligação com as pessoas que ali trabalham”. Luís não tem dúvidas: “acredito que é realmente a chave para as coisas acontecerem. Realmente, as pessoas fazem as empresas”.