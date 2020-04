Com todas as alterações à nossa vida laboral, ultimamente, a verdade é que precisamos de arranjar uma forma de nos adaptarmos à rotina e garantir que o trabalho e o dia a dia não nos sobrecarregam. Isto requer concentração e, acima de tudo, muita organização.

Porque não aproveitar a tecnologia para nos facilitar estas questões? Com ela podemos agendar todas as nossas reuniões para evitar esquecimentos desnecessários, otimizar o tempo investido, melhorar a produtividade, evitar distrações e aproveitar ao máximo todos os recursos que temos à nossa disposição.

A Wiko, empresa europeia de smartphones, sugere tirar o melhor partido dos recursos que o seu smartphone lhe permite ter mesmo na palma da sua mão.

1. Calendários e organizadores para que não percas nada

Se começa a acumular videoconferências ou projetos e tem dificuldade em cobrir todas as tarefas, o que precisa é de um calendário para agendar tudo.

Não se esqueça do mais importante: incluir um alarme para receber um lembrete na hora e no dia que desejar. Se, além disso, precisar de separar os seus compromissos em listas diferentes, dependendo da área à qual pertencem, para os poder consultar com um simples olhar, então a instalação de um organizador de tarefas no smartphone será a melhor opção.

2. Armazenamento virtual para trabalhar de qualquer lugar

Ter a oportunidade de guardar todos os documentos virtualmente na nuvem para ter acesso remoto a eles e poder trabalhar de qualquer lugar é uma das vantagens que a tecnologia nos oferece.

Com um disco rígido “virtual” na palma da sua mão, qualquer sítio se torna num bom escritório sem a necessidade de mais nada além do smartphone.

3. Aplicações de monitorização de tempo para delimitar a duração de cada projeto

Otimizar o tempo de trabalho pode ser tão simples quanto evitar distrações e alterações constantes nas tarefas que terminam com a concentração. As aplicações de monitorização de tempo não medem apenas o tempo necessário para realizar um trabalho específico e fornecem uma visão global do tempo total que investiu no seu desenvolvimento, como também podem servir como uma ferramenta para marcar os minutos ou horas que deseja dedicar a si mesmo, bloqueando assim todos os tipos de distrações que durante esse tempo interferem no seu trabalho.

4. Ferramentas de gestão interna para facilitar a fluidez do trabalho em equipa

Ter uma equipa coordenada e que se complemente nem sempre é tão fácil quanto parece, muito menos à distância. No entanto, a organização interna é muito importante para que todas as peças se encaixem e o trabalho seja feito de forma eficaz.

Por isso, ter a facilidade de comunicarmos com um colega sem a necessidade de enviar uma infinidade de emails, partilhar e gerir tarefas conjuntas, adicionar arquivos e poder modificá-los ou incluir comentários – tudo isto de forma remota -, é bastante útil.

Existem várias plataformas que funcionam como gestor de projetos integrados e que podem ajudar a otimizar e organizar o trabalho apenas a partir do smartphone.

5. Gestão de redes sociais da empresa sob controle com um único clique

Entrar em contacto com profissionais do mesmo setor através das redes sociais é uma das formas mais comuns de networking atualmente – as redes sociais são igualmente importantes para que as empresas transmitam as suas mensagens para o exterior.

É por isso importante tê-las atualizadas e geri-las de forma conjunta, de preferência através de uma interface unificada – existem inúmeras plataformas que servem para este efeito. Assim, a tarefa de atualização das redes sociais da empresa torna-se muito mais simples e o tempo investido na sua gestão diminui consideravelmente.