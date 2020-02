3. Dívidas só mesmo se for preciso

É interessante perceber que muitas pessoas têm dívidas apesar de terem capital disponível para as liquidar. Este hábito costuma ser bastante dispendioso e acaba por ser irracional. Assim, a sugestão passa por acabar com as dívidas que não são essenciais. Por exemplo, deve perceber se tem dívidas de cartão de crédito ou dívidas de descobertos autorizados que possam ser eliminadas o mais rapidamente possível.

4. Acabe com os créditos conta corrente

O cartão de crédito e os créditos em linha são verdadeiros cancros financeiros. Sim, quando bem usados podem ser úteis mas tipicamente são mal utilizados. Assim, a nossa sugestão passa por acabar com os chamados "créditos fáceis". De notar que as dívidas de cartão de crédito são um dos principais motivos de descontrolo financeiro. Uma boa solução passa por, por exemplo, consolidar os seus créditos ou transformar estas dívidas num crédito pessoal (com taxa mais baixa e garantia de amortização do crédito).

5. Peça ao banco para baixar as taxas de juro

Aqui entramos no campo da negociação. É possível poupar dinheiro em juros pedindo ao banco para baixar a taxa de juro que nos é cobrada em determinado crédito. O não está sempre garantido mas, na maioria das vezes e considerando a atual situação de mercado, é possível ter uma poupança adicional por esta via. Vemos isso com o crédito habitação, com o crédito automóvel ou mesmo com cartões de crédito contratados há vários anos.

As dívidas são prisões das quais temos de nos libertar o quanto antes. Infelizmente, são fruto de grande desconforto e descontrolo financeiro, o que nos obriga a fazer uso da nossa inteligência financeira para controlar os danos.