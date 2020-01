O sistema educativo tem feito uma lenta adaptação ao novo contexto laboral, em que o negócio próprio assume cada vez maior preponderância face ao trabalho por conta de outrem. Por norma, o currículo escolar não inclui conteúdos relacionados com o empreendedorismo e o ensino superior, no geral, está ainda muito estruturado em função do emprego assalariado.

A educação para a gestão do próprio negócio está a dar os primeiros passos, apesar de cada vez mais surgirem formações específicas relacionadas com estes temas. No entanto, o nosso mercado já está repleto de “negócios unipessoais”, onde o “autoemprego” se destaca, pelo que se observa um desfasamento entre a prática empreendedora e a formação necessária para a sua concretização.

Com isto, muitos empreendedores criaram ou estão a criar os seus negócios sem terem tido formação específica que os apoie no seu percurso. A criação e gestão do próprio negócio implica um conjunto de riscos e incertezas que nem sempre são devidamente conhecidos e reconhecidos por quem empreende, o que pode originar desmotivação e sentimentos de fracasso e frustração. Para evitar isto, há algumas questões que deve ter em conta antes de dar este passo. As dicas são de Nádia Blanco, gestora e contabilista na Escrita Funcional.

1. Pondere muito bem se é isso que realmente deseja fazer

Se gostar do que faz e procurar uma rampa de lançamento para o seu negócio, vai perceber que nem sempre é fácil encontrar disponibilidade para a vida pessoal. Terá momentos em que surge uma ideia maravilhosa mas faltam os recursos para a concretizar. Haverá dias em que está radiante e outros em que só lhe apetece desistir. É preciso ter consciência destas fases menos boas, que são naturais na criação e gestão do próprio negócio, e estar capacitado para as enfrentar.

2. Estruture um modelo de negócio

Construa o seu projeto com cabeça, tronco e membros. Defina a sua proposta única de valor e a relação que quer estabelecer com o seu cliente. Em seguida, procure o seu nicho de mercado e analise os canais que usará para chegar até ele. Passando para os números, quererá saber como vai ganhar dinheiro.