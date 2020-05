A síndrome do impostor é uma ideia geralmente aplicada ao desempenho profissional e é usada para descrever a sensação de se ser inferior, menos competente ou menos eficaz do que a maioria das pessoas à sua volta, não coincidindo, na maior parte das vezes, com a avaliação efetivamente recebida. Aliás, esta sensação surge frequentemente num período pós sucesso, em que a pessoa é amplamente reconhecida pela qualidade do trabalho desenvolvido, começando a duvidar dos fatores que proporcionaram esse sucesso.

Quando a pessoa se sente “impostora”, tem tendência a valorizar mais os fatores externos e sobre os quais tem menos controlo (como a oportunidade ou a sorte), enquanto desvaloriza os fatores internos dos quais detém maior controlo (como a competência, o esforço ou a qualidade).

Este conceito não tem uma correspondência clínica exata, nem é considerado um problema ou diagnóstico. No entanto, quando vivenciado de forma mais intensa ou constante, poderá conduzir a estados em que a ansiedade e a depressão se tornam significativas e, nessa situação, clinicamente relevantes.

Se se sente, ou já sentiu, desta forma, tenha em conta os pontos seguintes. Refletir sobre eles pode ajudar a situar-se e a redefinir parâmetros, ou até a pedir ajuda profissional se lhes encontrar alguma complexidade ou dificuldade de gestão.

1. Erro e vulnerabilidade

Mesmo as pessoas que têm geralmente muito bons desempenhos profissionais podem, em alguma ou algumas alturas do seu percurso, ter desempenhos menos brilhantes. Todos somos vulneráveis a vários fatores que nos condicionam e o nosso desempenho não é imune a isso. Assumir que os bons desempenhos anteriores são ganhos que não se perdem, em vez de serem considerados metas que têm de ser superadas, pode ser muito libertador. Aceitar o erro e a vulnerabilidade, no presente e no futuro, é de extrema importância, ajudando-nos a um desempenho mais fluído, espontâneo e recompensador.

2. Perfecionismo