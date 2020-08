Já alguma vez pensou no que o seu frigorífico poderá dizer sobre si?

Talvez nunca tenha olhado para ele dessa forma, mas a verdade é que o seu frigorífico pode ser bem mais revelador do que alguma vez imaginou.

Foi com esta premissa que a fotógrafa alemã Sandra Juncker iniciou o projeto 'Show Me Your Fridge' (Mostra-me o teu frigorífico, em português).

"O que comemos? Como organizamos o frigorífico? Somos minimalistas? A nossa idade, cultura, cidade ou país influencia o que comemos? Aproveitamos sobras de comida? Qual o nosso estilo de vida?"

Estas foram algumas das questões que levaram Juncker a fotografar frigoríficos e os seus donos, um pouco por todo o mundo, em países tão distintos como Alemanha, Reino Unido, África do Sul ou Alemanha.